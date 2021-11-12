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"Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması" yayımlandı - Son Dakika

"Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması" yayımlandı

12.11.2021 16:13
"Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması" yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması" sonuçlarına göre, fintek sektörü, 2021 yılında küresel yatırımlardan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 91 milyar dolarlık pay aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması" sonuçlarına göre, fintek sektörü, 2021 yılında küresel yatırımlardan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 91 milyar dolarlık pay aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, "Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması'nın sonuçlarını duyurdu. Finans Ofisi açıklamasına göre, çalışma ile fintek ekosistemine ilişkin veriler sürekli güncel tutulacak.

Açıklamaya göre, bankacılık, sigortacılık gibi yerleşik finansal kuruluşların yanı sıra finans sektörünü yenilikçi iş modelleri ile geliştirmeye devam eden fintekler konusunda, ekosisteme ilişkin veriler farklılaşıp, çoğalıyor. Güncel ve kategorize edilmiş veri seti oluşturmayı amaçlayan çalışma, yurt içi ve yurt dışındaki girişimci ve yatırımcılara Türkiye'nin fintek görünümü hakkında güncel ve doğru veriyi sağlayacak.

Türkiye'de 2001 yılından itibaren kullanılan ve son yıllarda finans alanının yükselen değerlerinden biri olan fintek kavramı; dijital teknolojilerden faydalanarak oluşturulan finansal ürün ve hizmetleri sağlayan işletmeleri ve bu işletmelerden oluşan sektörü tanımlıyor. Fintek sektörü, 2021 yılında küresel yatırımlardan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış göstererek 91 milyar dolarlık pay aldı.

"Türkiye'de bugüne kadar kurulan fintek sayısı 589"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye'nin fintek konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunmasını öncelikli hedefleri arasında değerlendirmektedir. Türkiye, sahip olduğu teknolojik yetkinlik ve finans sektöründeki sağlam tecrübesi sayesinde finansal teknoloji alanında büyük potansiyele sahiptir. İstanbul Finans Merkezi'nin temel odaklarından biri olan fintek sektörüne yapılan yatırımların daha da artacağı beklenmekte ve yenilikçi iş modellerinin ülkemize kazandırılması ve ihraç edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'de bugüne kadar kurulan fintek sayısı 589'a, kasım ayı itibarıyla faaliyetine devam eden fintek sayısı ise 505'e ulaşmıştır. 2021 yılı içerisinde 27 adet yeni finansal teknoloji şirketi faaliyete başlamıştır."

Düzenlemelerin büyük oranda tamamlandığı kaydedilen açıklamada, sektörde faaliyet gösteren fintek şirketlerinin, başta ödemeler, blokzincir, bankacılık, sigortacılık ve kurumsal finansman olmak üzere toplamda 12 alanda faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ödemeler alanı fintek sektöründe özellikle ön plana çıkıyor. Sektörde ödemeler alanında faaliyet gösteren fintek sayısı her geçen gün artarken bugün itibarıyla sayı 212. Bunların 56'sı 6493 sayılı Kanun kapsamında lisanslı olarak faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları oldu. Ödemeler alanına yapılan yatırımların en ön sıralarda olmasının önemli nedenlerinden biri son yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yapmış oldukları düzenlemelerin büyük oranda tamamlanmış olması.

Salgın ile azalan küresel yatırım iştahına rağmen Türkiye'de fintek sektörüne yapılan yatırımlar artarak devam ediyor. Bu yıl itibarıyla 24 fintek şirketine yapılan yatırım tutarı 44,6 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, 2020 yılı içerisinde Türkiye'de 5 fintek şirketi toplamda 95,6 milyon dolara satılarak birleşme ve devralma süreçlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin, Startups.watch ile birlikte hazırladığı sektörün mevcut durumunu ve geçmiş yıllara göre gelişimini gösteren Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması belirli aralıklarla güncellenerek finansal teknoloji ekosistemiyle paylaşılacak.

Çalışma, Finans Ofisinin resmi internet sitesi "cbfo.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması yayımlandı

Türkiye, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması' yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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