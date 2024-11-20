Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024'te Yatırım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024'te Yatırım Çağrısı Yaptı

Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024\'te Yatırım Çağrısı Yaptı

Türkiye'nin fintek ekosistemi, Slush 2024'te küresel yatırımcılar için potansiyelini anlattı.

20.11.2024 20:47
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Türkiye'nin fintek girişimcileri, küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve girişimlerinin en üst seviyede temsil edildiği Slush 2024'te ülkenin fintek ekosistemini anlatarak genç nüfusu dijital teknolojilere yatkın olan Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen, Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush 2024, başladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türk Hava Yollarının sponsorluğunda "Türkiye'nin Fintek Ekosistemi: İnovasyonun Nexus" başlıklı bir panel düzenlendi.

ScaleX Ventures Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı'nın moderatörlüğünü yaptığı ve yoğun katılımın olduğu panelde konuşmacı olarak Figopara Üst Yöneticisi (CEO) Koray Gültekin Bahar, Colendi Kurucu Ortağı Mihriban Ersin ve Turkish Airlines Financial Technologies Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Eyüp Yürüsoy yer aldı.

Panelde konuşmacılar, Türkiye'nin girişimcileri destekleyen kanunlarına, gelişmiş çevrim içi ödeme ve mobil bankacılık sistemlerine ve yeni çözümleri benimsemeye istekli teknoloji meraklısı genç bir nüfus dahil olmak üzere fintek alanında başarıya katkıda bulunan temel faktörlerine dikkati çekerek, Türk fintek şirketlerinin yurt dışına nasıl açıldığını ve küresel yatırımcıların nasıl ilgisini çektiğini anlattı.

Etkinlikte Türkiye'nin iyi düzenlenmiş bankacılık sistemi ve sağlam dijital altyapısının fintekte hızlı büyüme için sağlam bir temel sağladığını belirten konuşmacılar, bu dinamik sektördeki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları paylaştı.

Dilek Dayınlarlı, panelin başında, Türkiye'nin startup yatırım ekosisteminin Avrupa'da en hızlı büyüyen ekosistem olduğunu belirterek, bu yıl ülkenin fintek ekosistemine genç nüfusunun dijital yatkınlığının etkisiyle yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını aktardı.

Türkiye ve fintek

Koray Gültekin Bahar da Türkiye'de 2024'te fintek girişimcilerinin 300 milyon dolardan fazla fonlama sağladıklarını ve ülkenin Avrupa fintek ekosisteminde en aktif piyasalardan birisi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyük fırsatlar sunan gelişmekte olan piyasa olduğunu da anlatan Bahar, Figopara girişimini başlatırken yaşadıkları zorlukları bu sunulan fırsatlarla aştıklarını aktardı.

Mihriban Ersin de şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık yatırım aldıklarını, ilk hedeflerinin başka piyasalara açılmak olduğunu ifade etti.

Eyüp Yürüsoy ise Türk Hava Yollarının 130'dan fazla ülkeye uçtuğunu ve bunun sınır ötesi ödeme sistemi ihtiyacını doğurmasından dolayı Turkish Airlines Financial Technologies girişiminin başlatıldığını anlattı.

Türk Hava Yollarının bugün 400 olan uçak sayısını gelecek 10 yılda 2 katına çıkarma hedefi olduğunu belirten Yürüsoy, bunun daha fazla yolcuyla daha fazla sınır ötesi ödemesi yapılacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Yürüsoy, hava yolu şirketlerinin sınır ötesi ödemeler için yıllık 20 milyar dolardan fazla komisyon ödediğini anlatarak, Türk Hava Yollarının ödeme sistemindeki deneyimlerini başka hava yolu şirketlerine aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu arada, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da panele katıldı. Çakar, etkinliğe katılan Türk girişimlerinin stantlarını ziyaret etti.

Slush 2024

Teknoloji ve girişim sermayesi etkinliklerinden Slush 2024, dünyanın 100'den fazla ülkesinden ünlü girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji meraklılarını Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya getiriyor.

Avrupa'nın önde gelen startup konferanslarından biri olan Slush'ın bu yılki etkinliğine 3 bin 300'den fazla yatırımcı, 5 bin 500 girişimci ve 13 bini aşkın teknoloji meraklısının katılması bekleniyor.

Bugün başlayan ve 2 gün sürecek etkinlikte, 20 binden fazla toplantı ve 300'den fazla yan oturum gerçekleştirilecek. Etkinliği, 250'den fazla medya mensubu izliyor.

Etkinlikte, dijital finansal hizmetler, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, oyun teknolojileri, görüntü tanıma, pazarlama analitiği, sanal gerçeklik, dijital sağlık hizmetleri ve akıllı tıbbi cihazlar gibi yenilikleri sergileyen startuplar, potansiyel yatırımcılarla görüşecek ve uluslararası pazardaki görünürlüklerini artıracak.

Prestij ve katılımcıların niteliği açısından Avrupa'daki etkinlikler arasında özel bir öneme sahip olan Slush 2024'te, Türkiye'den Brezilya'ya kadar birçok ülke kuracakları pavilyonlar ve stantlarla startup ekosistemlerini yurt dışında tanıtıyor ve uluslararası yatırımcıları ülke ekosistemine yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının paydaşlığında devlet kurumları, teknoloji şirketleri, yatırımcılar ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 400'den fazla katılımcı, ülkeyi temsil etmek ve küresel paydaşlarla bir araya gelmek üzere etkinlikte yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024'te Yatırım Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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