Oda ve borsa başkanları TOGG'a geldi - Son Dakika
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Oda ve borsa başkanları TOGG'a geldi

29.08.2022 13:49
Oda ve borsa başkanları TOGG'a geldi

Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa başkanı yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi.

Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa başkanı yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

125. kuruluş yılını kutlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak olan yerli ve milli otomobil fabrikasına gelen 365 oda ve borsa başkanını karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantı için girişte geniş güvenlik önlemleri alındı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oda ve borsa başkanları TOGG'a geldi - Son Dakika

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