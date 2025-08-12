Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Yatırımlar Artıyor

Türkiye girişimcilik ekosisteminde yılın ilk yarısında fintek, oyun ve yapay zeka yatırımları öne çıkarken, bu alanlarda yatırımların devam etmesi bekleniyor.

"Startups.watch"un Türkiye Girişim Ekosistemi 2. Çeyrek Raporu'na göre, 2025'in ilk yarısında 91 yatırım turunda toplam 211 milyon dolar yatırım yapıldı. İlk 6 ayda fintek 97,1 milyon dolar, oyun 72,4 milyon dolar, yapay zeka 12,6 milyon dolarlık yatırım alırken, toplam yatırım açısından ilk üç sektör öne çıktı.

Sektör temsilcileri, yılın geri kalanında, yatırımcıların seçiciliğini koruyarak daha sağlam temellere oturmuş iş modellerine yöneleceğini belirtirken, genç ve teknolojiye yatkın nüfusun Türkiye'yi yatırımcılar için cazip ve uzun vadeli fırsatlar sunan bir ekosistem haline getirdiğini ifade etti.

Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, yılın ilk yarısına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Oyun sektörü kuvvetli seyrini sürdürüyor. Dünyada en aktif pazarlardan biri olmaya ve global yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti, fintek alanı da benzer şekilde." dedi.

Bu yıl yapay zeka altyapı ve uygulamalarıyla ilgili dijital sağlık ve robotik alanında yatırımların hızlanmasını beklediklerini dile getiren Özistek, "Yılın ikinci yarısı daha hareketli geçecektir fakat yatırım büyüklüğü olarak geçen yılı yakalamak zor olacak. Yılın ilk yarısında oyun ve fintek lider sektörler olmaya devam etti. Türkiye'de liderliğe yapay zeka dikeyinin geçmesi lazım, dünyada trend bu yönde ve biz farklı doğrultuda gidemeyiz." diye konuştu.

Özistek, Türkiye'de startup ekosisteminin oyun, fintek, perakende teknolojileri ve savunma sanayisinde güçlü olduğuna değinerek, yapay zeka uygulamaları, dijital sağlık, mobilite ve endüstriyel teknoloji alanlarının geliştiğini, yüksek finansman gerektiren biyoteknoloji gibi alanların eksik olduğunu söyledi.

TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubunda hazırladıkları raporu anımsatan Özistek, "Türkiye'yi bir girişimin doğması, ürünü pazarda denemesi, mükemmel hale getirmesi ve doğduğu ülkeyi merkez alarak globalde ölçeklenmesi açısından değerlendirdiğimizde EMEA bölgesinin en iyi 10 ülkesinden biri." diye konuştu.

Özistek, girişimcilere yapay zeka kullanarak farklı alanları nasıl dönüştüreceklerine, nasıl değer yaratıp işleri global ölçekleyebileceklerine odaklanmaları önerisinde bulundu.

"Girişimcilik ekosisteminde toparlanma sinyalleri giderek güçleniyor"

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını gösterdiğini belirtti.

Yılın ilk yarısında işlem sayısı açısından fintek, yapay zeka, tutar bazında ise oyun sektörünün öne çıktığını söyleyen Karabey, şunları kaydetti:

"Yılın geri kalanında, yatırımcıların seçiciliğini koruyarak daha sağlam temellere oturmuş iş modellerine yönelmesini bekliyoruz. Fintek ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda yatırımların devam edeceği, enerji teknolojileri ve iklim odaklı çözümlerin ise daha fazla dikkat çekeceği bir dönem olacağını öngörüyoruz. Özetle, girişimcilik ekosisteminde toparlanma sinyalleri giderek güçleniyor. Seçici ama istikrarlı bir yatırım atmosferi içinde, küresel potansiyel taşıyan girişimlerin desteklenmeye devam edeceği bir ikinci yarıdayız."

"Artan girişimci kalitesi güçlü bir gelecek potansiyeli sunuyor"

Karabey, Türkiye girişimcilik ekosisteminin son yıllarda özellikle fintek, oyun ve yapay zeka alanlarında ciddi bir ivme kazandığına dikkati çekerek, ürün kalitesi ve yetenek havuzu bakımından bu üç dikeyde rekabetçi bir yapı oluştuğunu dile getirdi.

"Startups.watch" verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında startuplara 91 yatırım turunda toplam 211 milyon dolar yatırım gerçekleştiğini hatırlatan Karabey, şunları kaydetti:

"Bu hacim Türkiye'yi Romanya ve Bulgaristan gibi pazarlardan yukarı taşırken, Polonya ve Çekya'nın gerisinde bırakıyor. İşlem sayısı açısından Türkiye, CEE (Orta ve Doğu Avrupa) bölgesinde ilk 5'te yer alarak erken aşama dinamizmini sürdürüyor. Unicorn geçmişine sahip sayılı ülkelerden biri olan Türkiye'de, son iki yılda büyük exit sayısında bir yavaşlama görülse de erken aşamadaki hareketlilik ve artan girişimci kalitesi güçlü bir gelecek potansiyeli sunuyor. Genç ve teknolojiye yatkın nüfusun fazlalığı, Türkiye'yi yatırımcılar için hala cazip ve uzun vadeli fırsatlar sunan bir ekosistem haline getiriyor."

Karabey, yapay zeka entegrasyonunun girişimlerin rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olduğunu belirterek, yatırımcı ilgisinin yapay zeka tabanlı çözümlere kaydığını, kendi iş modellerine yapay zekayı entegre edebilen girişimlerin pazarda daha kolay fark yaratabildiğini aktardı.