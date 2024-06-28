Türkiye, gri listeden çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, gri listeden çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamladığı eylem planı sayesinde gri listeden çıktığını duyurdu. Bu gelişme, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artıracak ve finansal sistemimize olumlu etkileri olacak.

28.06.2024 12:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gri listeden çıkmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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