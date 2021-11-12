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Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ü Gaziantep'ten - Son Dakika

Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ü Gaziantep'ten

12.11.2021 10:10
Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ü Gaziantep'ten

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri'nin halı ihracatı her geçen gün artarak devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri'nin halı ihracatı her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ünü Gaziantep'ten ihraç edildi.

Türk halıcılar yılın Ocak-Ekim dönemindeki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 yükselterek 173 ülkeye 2 milyar 616 milyon 806 bin dolarlık halı ihracatı yaptı. En fazla geliri 2 milyar 210 milyon 708 bin dolarla makine halıları ve 357 milyon 116 bin dolarla tüfte halılarından elde edildi. En fazla ürünler 970 milyon 478 bin dolarla Amerika'ya, 138 milyon dolarla İngiltere'ye ve 132 milyon 739 bin dolarla Irak'a gönderildi.

En fazla ihracat Gaziantep'ten

Türkiye halı ihracatında 1 milyar 866 milyon dolarla Gaziantep başı çekerken Gaziantep'i 551 milyon 400 bin dolarla İstanbul ve 62 milyon 825 bin dolarla Uşak takip etti. Gaziantep ülkenin halı ihracatındaki yüzde 71,3'lük payı ile sektöre öncülük ediyor. En çok geliri makine halılarından kazanan Gaziantep, ürünlerini en fazla sırasıyla Amerika, Irak ve İngiltere'ye gönderiyor.

"Halı sektöründe daha büyük başarıların yaşanacağına inanıyoruz"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantepli halı üreticilerinin ihracata önemli katkı sağladığını belirtti. Gaziantep'in halı üretiminde Türkiye'nin öncüsü olduğunu ve her geçen gün önemli gelişme sağladığını ifade eden Kaplan, "Sektörümüz Gaziantep için olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşıyor. Halı sektörü ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. Türkiye halı üretiminde ve ihracatında liderdir. Gaziantep, makine halıları üretiminde dünyada söz sahibi. Gaziantep'te üretilen halıyı dünyanın birçok yerindeki konutlarda rahatlıkla görebiliriz. Dolayısı hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin bu halı ihracatındaki başarılarının sürdürülmesi için yatırımlar devam ediyor. Yatırımcıların halı sektöründe önemli girişimleri bulunuyor. Gelecekte, halı sektöründe daha büyük başarıların yaşanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ü Gaziantep'ten
Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ü Gaziantep'ten

Güneydoğu Anadolu, Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye halı ihracatının yüzde 71,3'ü Gaziantep'ten - Son Dakika Ekonomi


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