Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2024 İlk Yarı Sonuçları Açıklandı

Ekonomi

Türkiye Seramik Federasyonu desteğiyle ekonomistler tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye İhracat Katkı Endeksi"nin 2024 ilk yarı sonuçları açıklandı.

Endekse göre, yılın ilk yarısında yavaşlayan pazarlar, jeopolitik gerginlikler, değerlenen Türk lirası ve seçim atmosferi, ihracatı ve katkı endeksini olumsuz etkiledi ve endeks 0,85 puanla negatif alanda kapandı.

Buna rağmen inşaat seramikleri sektörünün ihracat katkı oranı 11,43 puan ile en yüksek seviyede gerçekleşti. Sektör, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde katkı oranını artırarak sanayi kolları arasında liderliğini sürdürdü.

Yılın ilk yarısında, inşaat seramikleri sektöründeki katkı oranındaki artış, ithalattaki gerilemenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. İhracat ise daha sınırlı bir gerileme yaşadı. Net ihracat katkısı, 2023'ün ilk yarısında 435 milyon dolarken, 2024'ün aynı döneminde 426 milyon dolara düştü.

Bu yıl toplam 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 10'a geriledi. İnşaat seramiklerinin ardından en yüksek katkı oranına sahip sektörler 5,32 puan ile mobilya ve 4,99 puan ile giyim eşyaları oldu.

Yılın ilk yarısında en yüksek ihracatı gerçekleştiren sektör ise motorlu kara taşıtları sanayisi olarak kayıtlara geçti. Bu sektörün katkı oranı 0,89 olarak belirlendi.

İhracat yüzde 2,6 arttı

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, yüzde 2,6 artarak 126,3 milyar dolara yükseldi. Bu genel yükselişe rağmen inşaat seramikleri ihracatında 2024'ün ilk yarısında yüzde 5,7'lik bir düşüş yaşandı. 2023'ün ilk yarısında 495 milyon dolar olan inşaat seramikleri ihracatı, 2024'ün aynı döneminde 468 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede, ihracat pazarlarındaki ve özellikle Avrupa'daki daralma belirleyici rol oynadı.

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı da 2024'ün ilk yarısında değer olarak yüzde 1,2 azalarak 355 milyon dolara indi. Ancak kaplama malzemeleri ihracatındaki düşüş hızının yavaşladığı gözlendi. Seramik sağlık gereçleri ihracatında ise 2024'ün ilk yarısında yüzde 15,6'lık bir azalma yaşandı ve ihracat 133 milyon dolar olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Küresel ekonomik koşulların ve iç politik gelişmelerin Türkiye'nin ihracat üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor. 2024'ün ikinci yarısında, bu koşulların endeks üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerekecek. Ancak ilk yarıyıl verileri, inşaat seramikleri sektörünün, Türkiye'nin ihracat performansına olan katkısını koruduğunu ve sanayi kolları arasındaki önemini artırdığını gösteriyor. Diğer sektörlerdeki performans farklılıkları ise ekonomik koşulların ve sektörel dinamiklerin ihracat üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor."