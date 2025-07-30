Türkiye İhracatı Artırmak İçin Pazar Araştırmaları Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İhracatı Artırmak İçin Pazar Araştırmaları Yapıyor

30.07.2025 11:30
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Ticaret Bakanlığı, 91 ülkede 125 pazar araştırması raporu hazırladı. Hedef, ihracatı artırmak.

Türkiye, ticaret müşavirleri ve ataşelerce yapılan çalışmalar kapsamında ihracatını artırmaya odaklanırken, hazırlanan pazar araştırması raporlarıyla birçok ülkede potansiyel taşıyan sektörleri mercek altına alıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ticaret müşavirleri ve ataşelerin öncelikli görevleri arasında ihracatın geliştirilmesi, çeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yer alıyor.

Ticaret müşavirleri, özellikle Türk iş dünyasını görev yaptıkları ülkelerdeki potansiyel sektörler hakkında bilgilendirerek onların pazara giriş stratejilerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, yılın ilk yarısında, 91 ülkede ihracat için önemli olan sektörlere yönelik 125 pazar araştırması raporu hazırlandı. Bu raporlar Bakanlığın "https://ticaret.gov.tr/ticaret-musavirlikleri-ve-pazar-bilgileri/musavirlerimizden-sektorel-pazar-arastirmasi-raporlari" adresinden iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Söz konusu raporda hazır giyim, tekstil, ayakkabı, kuyumculuk, kozmetik, tarım makineleri, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları, inşaat malzemeleri, çimento, mobilya, halı, demir ve çelik, mermer, kuru meyve, zeytinyağı, su ürünleri, güneş enerjisi sistemleri, ilaç ve eczacılık ürünleri, yarı iletkenler gibi pek çok farklı sektöre odaklanıldı.

Raporun hazırlanmasına yılın ikinci yarısında da devam edilecek.

Öte yandan ihracattaki ilk 5 ülkeye yönelik hazırlanan raporların da bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

Bunlar arasında Almanya için hazır giyim, tarım makineleri, tekstil, otomotiv yan sanayi, ayakkabı, yenilenebilir enerji, mobilya, beyaz eşya, kuru meyve, zeytinyağı ve şekerleme, ABD için solar paneller, yazılım, metal işleme makineleri, çimento, yat-tekne, paketleme ürünleri ve bulgur, Birleşik Krallık için ev, otel mobilyası, mücevherat, Irak için kanatlı eti ve ürünleri, halı, hazır giyim, ilaç, ayakkabı, mobilya, şeker ve çikolata mamulleri ve İtalya için otomotiv ana ve yan sanayi, doğal taş, zeytinyağı, fındık ve kuruyemiş sektörlerini kapsayan raporlar yer alıyor.

Yıl sonu itibarıyla toplam 200 raporun hazırlanması planlanıyor

Anılan pazar araştırması raporlarında, sektörde ülkenin dış ticareti ve ikili ticaret gibi konuların yanı sıra ihracat yoluyla pazara girişte firmalara faydalı olabilecek ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, standartlar, etiketleme, ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tanıtım ve pazarlama, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla yer alıyor.

İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen Türk firmalarına yönelik öneriler, bu firmaların karşılaşılabilecekleri tehdit ve fırsatlar da raporların içeriğinde bulunuyor.

Bu doğrultuda yıl sonu itibarıyla ticaret müşavirlerinin görev yaptığı 112 ülkedeki hedef sektörlere yönelik toplam 200 raporun hazırlanması bekleniyor.

Ayrıca Türk iş dünyasından gelecek talepler de dikkate alınarak gelecek yıllarda ihracat açısından potansiyel arz eden farklı sektörlere yönelik ticaret müşavirleri ve ataşelerince yerinde pazar araştırmaları yapılacak. Bunun sonucunda elde edilen bilgiler iş dünyasına aktarılacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İhracatı Artırmak İçin Pazar Araştırmaları Yapıyor - Son Dakika

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