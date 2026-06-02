Türkiye İhracatta İkinci Sırada

02.06.2026 17:05
Bakan Kacır, Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar ihracatta lider olduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bugün Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta Çin'den sonra en önde gelen ihracatçı ülke olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Bakan Kacır, dünyanın jeopolitik, ekonomik ve teknolojik açıdan önemli dönüşümler yaşandığı bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bu dönemde ülkelerin yüksek teknoloji alanlarında üretim kapasitesini artırmaya ve tedarik zincirlerini güçlendirmeye yöneldiğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda oluşturduğu güçlü üretim ve teknoloji alt yapısıyla büyüme ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüğünü, 2002 yılında 41 milyar dolar olan sanayi katma değerinin 250 milyar doların üzerine yükseldiğini kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde de Avrupa'da lider olduğunu anlatarak, alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini üretiminde de Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında olduğunu ifade etti.

İhracatta rekabet gücü ve kapasitenin arttığını belirten Kacır, "2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar dolara çıkardık. Türkiye bugün, Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir." dedi.

Yatırım, üretim ve teknolojiye destekler

Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim ve teknolojiyi desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla HIT-30 Programı'nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kritik ve stratejik alanlarda yatırımlara finansman desteği sağladıklarını ifade eden Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında 445 milyar lira yatırım tutarına sahip 81 projenin önünü açtıklarını kaydetti.

Kacır, yeni teşvik sistemiyle teknoloji odaklı yatırımları desteklediklerini dile getirerek, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında toplam yatırım büyüklüğü 194 milyar lira olan 215 projenin desteklenmesine karar verildiğini söyledi.

İleri malzeme teknolojileri ve kritik ham maddeler ile biyoteknoloji ve sürdürülebilir yaşam teknolojileri yatırımlarının hızlandırılacağını belirten Kacır, "Bu vesileyle siz kıymetli müteşebbislerimizi, başvuruları 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan bu çağrılarımıza katılmaya, Türkiye'nin kritik teknolojilerde üretim kabiliyetini daha ileri taşımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına da ayrıcalıklı destekler sunduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Her üç program kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarında makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek sunuyoruz. Yatırım kredilerinde 14,8 puana kadar desteği sağlıyoruz."

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam yoğun sektörlerde İstihdamı Koruma Programı'nı devreye aldıklarına değinen Kacır, hem KOBİ'lere hem büyük ölçekli işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağladıklarını ifade etti. Kacır, imalat sanayisine yönelik 100 milyar liralık finansman desteği sunduklarını, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında iş dünyasının önemli rol üstlendiğini kaydetti.

"Çölde su aramak gibi bir şey"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Kentte önemli binalar inşa edilirken İzmir Büyükşehir Belediyesinin binasının nerede olduğunu bilmediklerini ifade eden İnan, "Düşünün biz parti olarak da MÜSİAD olarak da vatandaşımıza hizmet ettiğimiz adresleri güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Ama 25 senelik Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi bugün İzmirliye uzun senedir, 6-7 senedir tek bir hizmet binasını kazandıramadı." dedi.

İnan ilk yerel seçimde netice alarak İzmir'e belediye hizmet binası kazandıracaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"25 sene boyunca bir arada olanların bu şehir, bu şehrin esnafları ve sanayicisi için tek bir adım atmadığını gördük. Şimdi ise bölünmüşlüklerinden bir fayda beklemek açıkçası çölde su aramak gibi bir şey. O nedenle bugün İzmirli hemşehrilerimizin gönlü ferah olsun, hizmet getirecek hamdolsun Valimiz, odalarımız, Cumhur İttifakı milletvekillerimiz, rektörlerimiz, MÜSİAD'ımız var."

Programda İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

