Türkiye ile Gürcistan Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Düzeyinde

Gürcistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyindedir. Ülkemiz 2007 yılından beri Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumundadır. SANKON'a üye Türk şirketleri olarak, Gürcistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak istiyoruz" dedi.
Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu, Gürcistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ziyaret gerçekleştirdi. Konfederasyonun İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, Gürcistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ziyaretinde Başkonsolos Aleksandre Jishkariani'ye nazik davetleri için teşekkür etti. Türkiye ve Gürcistan'ın kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette; konfederasyonun İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri ve Gürcistan Devleti İstanbul Başkonsolosluğu diplomatları hazır bulundu.
"Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumundayız"
Konfederasyon olarak iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak istediklerini ifade eden Karadağ, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyindedir. Ülkemiz 2007 yılından beri Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumundadır. SANKON'a üye Türk şirketleri olarak, Gürcistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle, SANKON kuruluşu ile Gürcistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki işbirliği çok önemlidir. İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak, her iki ülke açısından ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. İkili ilişkilerimiz güçlendirilmesi açısından, İstanbul İl Başkanlığı olarak, sizleri ve değerli diplomatlarınızı İstanbul İl Başkanlığı ofisimizde görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.
"Türk şirketlerini Gürcistan'a yatırım ve ticaret yapmaya davet ediyorum"
Gürcistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, "Türkiye ile Gürcistan arasında yakın, ortak ilişkiler vardır. Bu yakın ilişkiler, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve daha da güçlenmesi için elverişli imkanlar sunmaktadır. Bu bir fırsattır. Ülkemizde çeşitli sektörlerde yatırım imkanları ve ticaret imkanı vardır. Türk şirketlerini Gürcistan'a yatırım ve ticaret yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Aleksandre Jishkariani, konuşmasının devamında, SANKON heyetine Gürcistan'daki ekonomik reformlar ve cazip yatırım imkanları hakkında da bilgi verdi. - İSTANBUL
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