Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması onaylandı - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması onaylandı

27.06.2026 09:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Riyad'da imzalanan yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan hükümetlerarası anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Şubat 2026'de Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen kanun, bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması onaylandı - Son Dakika

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