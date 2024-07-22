Türkiye, Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi. Bayraktar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında muhataplarıyla işbirliklerini görüştüğü belirtildi. Türkiye-Irak arasında mevcut enerji hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacak.

22.07.2024 13:26
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Bayraktar'ın, Bağdat ve Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası işbirliklerini masaya yatırdığı kaydedildi.

Ziyaretten 3 ay sonra iki ülkenin enerji alanında yeni bir adım attığına işaret edilen açıklamada, 3 yıllık aradan sonra Irak'a elektrik ihracatının başladığı, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı aktarıldı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Bayraktar, Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı - Son Dakika

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