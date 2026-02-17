Türkiye-Irak Finansal İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Irak Finansal İşbirliği Görüşmesi

Türkiye-Irak Finansal İşbirliği Görüşmesi
17.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK ve Irak Merkez Bankası, ticari faaliyetlerin finansal altyapısını güçlendirmek için bir araya geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın koordinasyonuyla Irak Merkez Bankası Başkanı Ali el-Allak ile bir araya geldi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, ticaret müşaviri ve ilgili banka temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Acar, görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ticari faaliyetlerin finansal altyapısının güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığını, Asycuda sistemine geçiş sürecinin ertelenerek bir süre daha barkod sistemiyle devam edilmesinin, 1 Ocak öncesine ilişkin firma alacaklarının tamamlanması ve Irak'taki bankalardan Türkiye'deki şubelere dolar cinsinden doğrudan havale işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularının gündeme getirildiğini ifade etti.

Türk firmalarının Irak'taki ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir finansal zeminde ilerlemesinin büyük önem taşıdığını belirten Acar, bankacılık işlemlerinin daha etkin olmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Acar, teknik düzeyde temasların sürdürülmesi ve finansal süreçlerin daha sağlıklı işletilmesine yönelik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Irak Merkez Bankası Başkanı Ali el-Allak da ilgili başlıkların Irak'ın ilişkili bakanlık ve kurumlarının dahil olduğu ekonomi komisyonunda gündeme getirildiğini, konunun yakın takipçisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak Finansal İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:36:21. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Irak Finansal İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.