Türkiye-Irak Finansal İşbirliği Görüşmesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın koordinasyonuyla Irak Merkez Bankası Başkanı Ali el-Allak ile bir araya geldi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, ticaret müşaviri ve ilgili banka temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Acar, görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ticari faaliyetlerin finansal altyapısının güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığını, Asycuda sistemine geçiş sürecinin ertelenerek bir süre daha barkod sistemiyle devam edilmesinin, 1 Ocak öncesine ilişkin firma alacaklarının tamamlanması ve Irak'taki bankalardan Türkiye'deki şubelere dolar cinsinden doğrudan havale işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularının gündeme getirildiğini ifade etti.

Türk firmalarının Irak'taki ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir finansal zeminde ilerlemesinin büyük önem taşıdığını belirten Acar, bankacılık işlemlerinin daha etkin olmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Acar, teknik düzeyde temasların sürdürülmesi ve finansal süreçlerin daha sağlıklı işletilmesine yönelik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Irak Merkez Bankası Başkanı Ali el-Allak da ilgili başlıkların Irak'ın ilişkili bakanlık ve kurumlarının dahil olduğu ekonomi komisyonunda gündeme getirildiğini, konunun yakın takipçisi olduğunu kaydetti.