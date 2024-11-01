Türkiye-Irak İş Konseyi\'nin Ziyareti Verimli Geçti

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye- Irak İş Konseyi'nin Musul- Erbil Özel Sektör Heyet Ziyaretinin verimli geçtiğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, iki ülke arasındaki dostluk ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından organize edilen Musul-Erbil Özel Sektör Heyet Ziyaretleri kapsamındaki görüşmelere yüksek katılım dikkat çekerken organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin başarılı geçtiğini açıklayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, önümüzdeki süreçte heyet çalışmalarıyla ilgili olumlu dönüşler alacaklarına inandığını ifade etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "29 Ekim -1 Kasım 2024 tarihleri arasından Irak'ın Musul ve Erbil kentlerine yönelik Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından organize edilen Musul-Erbil Özel Sektör Heyet Ziyaretleri programa uygun olarak gerçekleşti. Bu kapsamda gerek Başkonsoloslarımız gerekse bu ülkede bulunan paydaşlarımızla gerekli toplantılar ve ikili görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Türk firmalarının ırak çıkarması olumlu geçti

30'u aşkın firmanın katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Irak İş Konseyi'nin Musul-Erbil Özel Sektör Heyet Ziyaretlerinin iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesini amaçladığına dikkat çeken Başkan Acar, "Yaklaşık 30 şirket temsilcisinden oluşan heyetimizle buradayız. İnşaat, yapı malzemeleri, enerji, imalat, tekstil, gıda ve hayvancılık, tarım, makine, elektronik cihazlar ve ekipman, danışmanlık ve hizmetler gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan sektörlerden gelen katılımcılarımız var. Hepimiz ortaklığımızı arttırmak için burada hazır bulunmaktayız. Heyetimizdeki tüm firmalar, Başkanlığını yapmakta olduğum Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye-Irak İş Konseyi Üyesi. Bildiğiniz üzere Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 1985 yılında kurulmuş bir iş örgütü. 152 iş konseyi ile Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini geliştirme amacı taşıyor. Ticaret Bakanlığımıza bağlı Kurulumuz Türk özel sektörünün resmi temsilcisi görevinde bulunuyor. İş Konseyimiz ise kurulduğu 2001 yılından bu yana iki ülke arasındaki ticari ve iş faaliyetlerini Irak'taki ortakları ile beraber arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Şu anda burada hep beraber olmamız, bu bölgelerin kalkınması ve büyümesine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Ülkelerimizin karşılıklı ticari faaliyetleri iyi bir noktada olsa da bizim için yeterli değil. Komşu bu iki ülkenin potansiyeli çok daha yüksek. Bizler de bu potansiyeli yerine getirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Irak'ın her alanda gelişmesi ve kalkınmasına destek vereceğiz"

Düzenlenen ziyaretin temel amaçlarından birisinin de Irak'ın gelişmesi ve her alanda kalkınmasına destek vermek olduğuna dikkat çeken Başkan Halit Acar, "heyetimizdeki çeşitli sektörler, Irak'ın altyapısına, sanayi gelişimine ve tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. İnşaat ve yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmalarımız, Irak'ın yeniden yapılanma ve kalkınma çabaları için kritik öneme sahip uzmanlıklarla donatılmıştır. Aynı şekilde, imalat, makine ve elektronik sektörlerinde çalışan firmalarımız, üretkenliği ve yeniliği artıracak en son teknolojileri sunmaya hazırdır. Tarım ve hayvancılık alanında, Irak'ın zengin potansiyelini görüyoruz ve üretkenliği artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak için bilgi ve kaynakları paylaşmaya istekliyiz. Ayrıca, tekstil, danışmanlık ve hizmet sektörlerimiz, Irak'ın sanayilerini modernize etmeye ve hem yerel hem de bölgesel ekonomileri geliştirmeye katkı sağlayacak tecrübeye sahiptir. Son olarak, bizleri bu kadar sıcak bir şekilde karşılayan Irak'ın oda, kurum, kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ziyaretlerde bizi en üst düzeyde ağırlayarak devletimizin iş insanlarımızı ne denli sahiplendiğini bir kez daha kanıtlayan Musul Başkonsolosumuz Serhad Varlı ve Erbil Başkonsolosumuz Erman Topçu'ya en derin şükranlarımı sunmak istiyorum" diye konuştu.

Heyetin temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. - GAZİANTEP