Türkiye-İran İş Forumu'nda Ticaret Adımları Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-İran İş Forumu'nda Ticaret Adımları Atıldı

Türkiye-İran İş Forumu\'nda Ticaret Adımları Atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'na katılarak iki ülke arasında ticaret, gümrük, yatırımlar ve daha birçok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. İki ülke arasında 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi vurgulandı.

11.12.2024 20:38  Güncelleme: 20:39
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- İran İş Forumu'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Farzaneh Sadegh Malvajerd ile Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, forum kapsamında ticaret, gümrük, yatırımlar, finans, ulaştırma, enerji, sağlık, tarım, çevre ve şehircilik, turizm ile spor gibi çeşitli konularda iş birliği fırsatlarının ele alındığını belirterek, bu alanlarda iş dünyasının ortaklaşa atabileceği adımların değerlendirildiğini bildirdi.

İranlı Bakan Malvajerd ile bugün imzalanan 'Türkiye-İran 29. Dönem Mutabakat Zaptı'nın ikili iş birliğini geliştirmeye önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu aktaran Bakan Bolat, "Toplantıda da vurguladığımız üzere Türkiye ve İran, kararlı bir şekilde atacağı adımlarla 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşma fırsatına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-İran İş Forumu'nda Ticaret Adımları Atıldı - Son Dakika

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