Eskişehir'de ihracat yüzde 12 arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de ihracat yüzde 12 arttı

01.08.2022 10:09
Eskişehir'de ihracat yüzde 12 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir'in ihracatı yüzde 12,9 artarken ithalatı yüzde eksi 3,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir'in ihracatı yüzde 12,9 artarken ithalatı yüzde eksi 3,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde 2022 Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de 2022 Haziran ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,9 artarak 117 milyon 254 bin dolar, ithalat yüzde -3,3 azalarak 2022 Haziran ayında 80 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ise, haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de ihracat yüzde 12 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ihracat yüzde 12 arttı - Son Dakika
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