Sivas'ta ikinci çeyrekte 437 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının Nisan-Haziran aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta yılın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 128, daire sayısı ise 437 oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 111 bin 87 metrekare olarak kayıtlara geçti. Bunun 64 bin 304 metrekaresini konut kullanım alanı, 26 bin 900 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 19 bin 883 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. TÜİK, yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. 2022'nin ikinci çeyreğinde Sivas'ta yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayısı 126, daire sayısı ise bin 74 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS