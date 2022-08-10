TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu - Son Dakika
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TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu

10.08.2022 10:39
TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 541 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20212022
Ocak12,611,2
Şubat13,210,7
Mart12,811
Nisan13,510,9
Mayıs13,110,6
Haziran10,910,3
Temmuz11,5

Ağustos11,7

Eylül11,4

Ekim11,2

Kasım11,2

Aralık11,2

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu - Son Dakika

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