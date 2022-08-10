TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,3 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 541 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,4 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2021 2022 Ocak 12,6 11,2 Şubat 13,2 10,7 Mart 12,8 11 Nisan 13,5 10,9 Mayıs 13,1 10,6 Haziran 10,9 10,3 Temmuz 11,5 Ağustos 11,7 Eylül 11,4 Ekim 11,2 Kasım 11,2 Aralık 11,2 (Sürecek) (Sürecek)