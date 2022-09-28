Tüik: Hizmet İhracatı 2021 Yılında Yüzde 39,6 Artarak 34,8 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet ihracatı, 2021 yılında yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yapılan hizmet ithalatı ise yüzde 22,3 artarak 27,9 milyar dolar oldu.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini bugün yayınladı. Hizmet ithalatı ve ihracatında önemli artış kaydedildiğini gösteren TÜİK verileri şöyle:

HİZMET İHRACATI 2021 YILINDA 34,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre; hizmet ihracatı, 2020 yılında 24,9 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2020 yılında 22,8 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 22,3 artarak 27,9 milyar dolara yükseldi.

HİZMET İHRACATINDA EN BÜYÜK PAY TAŞIMACILIK HİZMETLERİNİN

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı, 2020 yılında yüzde 64,6 iken 2021 yılında yüzde 70,2 oldu. İkinci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri'nin 2020 yılında yüzde 11,7 olan payı, 2021'de yüzde 10,1 oldu. Hizmet ihracatında 2021 yılında üçüncü sırada, yüzde 7,4 pay ile 'telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2021'DE 24 MİLYAR 420 MİLYON DOLAR OLDU

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2020 yılında yapılan ihracat 16 milyar 87 milyon dolar iken 2021'de yüzde 51,8 artışla 24 milyar 420 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,4 artarak 2 milyar 567 milyon dolara çıktı.

HİZMET İTHALATINDA DA TAŞIMACILIK YÜZDE 39,1 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı, 2020 yılında yüzde 35 iken 2021 yılında yüzde 39,1 oldu. İkinci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri'nin payı ise 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021'de yüzde 21,5 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 11,7 olan 'telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü, 2021 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AB İLE YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2021 yılında yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar oldu. 2021 yılında AB ülkelerinden yapılan hizmet ithalatının 12 milyar 164 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 562 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri, 2021 yılında Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5'i AB ülkeleri ile yapıldı.

HİZMET İHRACATINDA İLK SIRADA ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA YER ALDI

Hizmet ihracatında 2021 yılında toplam ihracatın yüzde 28,2'si Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 11,9'luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,8'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,5'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2021 yılında yüzde 10,6'lık payla ve 2 milyar 962 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 414 milyon dolar ve yüzde 8,6'lık payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 8,5'lik pay ve 2 milyar 387 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.