Kadın Girişimciler için Eğitim Van'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Girişimciler için Eğitim Van'da

Kadın Girişimciler için Eğitim Van\'da

GARANTİ BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı eğitimlerinin üçüncüsü Van'da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve işbirliğiyle 2 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.

11.09.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GARANTİ BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı eğitimlerinin üçüncüsü Van'da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve işbirliğiyle 2 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.

2 – 31 Ekim tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Vanlı kadın girişimcilerin 29 Eylül tarihine kadar web sitesinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu'nda fiziki ortamda ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

Kaynak: DHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler için Eğitim Van'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:08:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler için Eğitim Van'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement