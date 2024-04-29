Türkiye Kiraz Üretiminde Verimli Bir Yıl Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kiraz Üretiminde Verimli Bir Yıl Yaşıyor

Türkiye Kiraz Üretiminde Verimli Bir Yıl Yaşıyor

Türkiye, Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz üretiminde en verimli yıllarından birini yaşıyor. Kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte yaylalardaki kiraz bahçeleri renk cümbüşü oluştururken çiftçiler bereketli bir sezona hazırlanıyor. Türkiye'nin kiraz ihracatında ise Almanya ilk sırada yer alıyor.

29.04.2024 13:20
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Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu kirazda bu yıl en verimli yıllarından birini yaşamaya hazırlanıyor. Kiraz üretimin en yoğun olduğu Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz ağaçlarının dalları çiçekle dolup taştı. Yaylalardaki kiraz bahçeleri ağaçların çiçek açması ile birlikte renk cümbüşü oluştururken çiftçiler mutlu bereketli bir sezona hazırlanıyor .

Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Yukarıkayacık, Köşk İlçesi'ne bağlı Sarıcam, Ahatlar, Sultanhisar ve Nazilli ilçesi ile İzmir'in ödemiş ilçesine bağlı yaylarda bulunan kiraz bahçelerindeki ağaçlar meyve ile doldu taştı.

Aydın'ın Köşk ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan verimli yaylalarda bu yıl kiraz ağaçlarının oldukça verimli bir sezona hazırlandığını belirten Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, kiraz üreticisinin bu yıl sezondan umutlu olduğunu belirtti.

Hamamköy'de her sezon kurulan meyve alım satım hali için bu yıl da hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Köy Muhtarı Mehmet Gelen, "Uzmanların çalışmalarına göre ülke genelinde mevcut olan yaklaşık 22 milyon kiraz ağacından 2024 yılı için 725 bin tonluk rekolte beklendiği belirtildi. Gerçekten bu yıl ağaçlarda çok güzel bir hazırlık var. İnşallah kalite ve fiyat da güzel olur. Üreticimiz emeğinin karşılığını alır. Hamamköy Muhtarlığı olarak bizler üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüccar ile üreticinin buluşacağı alt yapıyı hazırlıyoruz" dedi.

Bu arada Türkiye'de 2023 yılında 55 ülkeye 83 bin ton karşılığı 215 milyon 796 bin dolarlık kiraz ihraç edildiği, ihracatta ilk sırada 95,5 milyon dolarla Almanya'nın yer aldığı belirtildi. Almanya'yı 43,8 milyon dolarla Rusya ve 14,2 milyon dolarla Avusturya'nın takip ettiği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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