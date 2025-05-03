Türkiye-Libya Ekonomi İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Libya Ekonomi İşbirliği Güçleniyor

Murtaza Karanfil, Libya'da Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için temaslarda bulundu.

03.05.2025 15:25
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Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Libya ziyaretinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda yer aldı.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Trablus'ta çalışma grubu ve yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda, geçmişte imzalanan mutabakat zaptlarının güncellenerek uygulanabilirliğinin artırılması gerektiği vurgulanırken, Türk ve Libyalı iş insanlarının karşılaştığı bürokratik ve finansal sorunlara çözüm amacıyla Ortak Ekonomik Komite kurulması kararlaştırıldı.

Komitenin, yatırımların teşviki, ticaretin kolaylaştırılması ve bankacılık teminatları gibi alanlarda çözüm üretmesi hedefleniyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, tarafların bu hacmi artırmak için kapsamlı bir ekonomik yol haritası üzerinde çalıştıkları bildirildi.

Toplantılarda ayrıca Türk firmalarının Libya'da altyapı, enerji, inşaat, sağlık ve eğitim gibi stratejik sektörlerde üstlenebileceği roller detaylı şekilde ele alındı.

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer konu ise Türk sanayi ürünlerinin Afrika pazarına ulaşımını kolaylaştıracak lojistik ve ticaret merkezi işlevi görecek bir serbest ticaret bölgesi kurulması oldu.

Libya tarafı, ülkenin Avrupa, Afrika ve Arap dünyası arasında sahip olduğu jeopolitik konumun ekonomik projelerle daha etkin değerlendirilebileceğine dikkati çekti.

Toplantılarda ayrıca Türk firmalarının Libya'da daha etkin faaliyet gösterebilmesi için ikamet izinleri, ticari sicil işlemleri ve para transferlerine yönelik prosedürlerin sadeleştirilmesi üzerinde mutabakata varıldı.

2020'de imzalanan mutabakat zaptının sahadaki uygulamaları yeniden değerlendirilerek, bu kapsamda iş birliklerinin canlandırılması kararlaştırıldı.

Açıklamada ziyaretlere ilişkin görüşlerine yer verilen Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Türkiye için sadece bir ticaret partneri değil, aynı zamanda Afrika'ya açılan stratejik bir kapı olduğuna dikkati çekti.

Karanfil, "Afrika, önümüzdeki yüzyılda dünyanın ekonomik gelişimine öncülük edecek bir kıta olacaktır. Libya'nın kalkınması, bölge için kilit bir rol oynayacak. Türkiye olarak deneyimimizi ve teknoloji birikimimizi kardeşlik anlayışıyla paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Libya'nın 2011 öncesi döneme ait sorunlardan arınmasının artık zorunlu hale geldiğini belirten Karanfil, "Devrimin üzerinden neredeyse 15 yıl geçti ve Libya artık 2011 öncesine ait, ayağına pranga vuran mevzulardan kurtulmak zorundadır. Ülkenin gelişmesini, ilerlemesini ve kalkınmasını engelleyen her türlü pürüzü sona erdirmesi şarttır. Bu noktada,Türk müteahhitlik sektörünün 2011 öncesine dayanan sorunlarının çözülmesi de büyük bir adımdır. İleriye yönelik yeni sayfalar açılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, Libya'da halihazırda birçok projenin 2011 öncesi sorunlar nedeniyle yarım kaldığını hatırlattı.

Müteahhitlik sektöründe çözüme kavuşturulacak meselelerin bankacılık sistemine de olumlu yansıyacağının altını çizen Karanfil, "Müteahhitlik alanında firmalarla yaşanan sorunların çözülmesi, aynı zamanda bankacılıkta da rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar maalesef karşılıklı çalışmayan banka sistemi, bu gelişmelerle birlikte daha aktif hale gelecektir inşallah." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Türkiye'nin bilgi, deneyim ve kaynaklarını bu amaç doğrultusunda seferber etmeye hazır olduğunu belirtti.

Libya'nın yeniden yapılanma sürecinde Türk firmalarının yer almasının sadece ekonomik değil, stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Karanfil, "Libya'nın kalkınması aynı zamanda Afrika'nın kalkınması demektir ve Libya aynı zamanda Avrupa için yeni bir tedarik noktasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Libya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Libya Ekonomi İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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