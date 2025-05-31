Türkiye, Lojistikte Yapay Zeka ile Avantaj Sağlıyor

Sürat Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Cem Oğuz, Türkiye'nin stratejik konumunun ticaret merkezi olma yolunda önemli bir rol oynadığını ve yapay zeka destekli lojistik optimizasyonlarının bu süreci hızlandıracağını belirtti.

Dijitalleşme ve veri odaklı çözümler, küresel lojistik sektörünü dönüştürmeye devam ederken, salgın sonrası değişen tüketici alışkanlıkları ve hızla büyüyen e-ticaret hacmi, tedarik zincirlerinde verimliliği zorunlu hale getirdi.

Bu yeni düzende, sınır ötesi teslimat sürelerinin kısalması, maliyet baskısının artması ve müşteri beklentilerinin yükselmesi gibi faktörler, yapay zekayı lojistik süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda yer alan Türkiye ise hem teknolojik altyapısını güçlendirerek hem de lojistik stratejilerini dijitalleştirerek bölgesel ticaretin merkezlerinden biri olma yönünde önemli mesafe kat ediyor.

"E-ticaret, tüm sektörleri bir araya getiriyor"

Konu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cem Oğuz, e-ticaretin tüm sektörleri bir araya getiren bir platform olduğunu, bu nedenle yapay zekaya yatırım yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Lojistik sektöründe müşteri memnuniyetinin son derece önemli olduğuna değinen Oğuz, yapay zekanın hizmet kalitesini artırarak bu sürece olumlu katkıda bulunacağını söyledi.

Oğuz, "Yapay zeka, lojistik gönderilerin öncelikle daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılmasına imkan tanıyan optimizasyon sistemleri sunuyor. Aynı güzergaha 3 araçla değil de 1 araçla ulaşmak, maliyet avantajı sağlar ve bu da doğrudan müşteriye yansır. Ayrıca bazı karışıklıklar nedeniyle gidilemeyen noktalara, yapay zeka sayesinde daha etkin çözümler üretmek mümkün hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Lojistik altyapısı nedeniyle Türkiye pek çok avantaja sahip"

Türkiye'nin başarılı üretici ve satıcılardan kurulu yapısıyla ticarette güçlü bir ülke olduğuna işaret eden Oğuz, son dönemde ülkenin coğrafi avantajından daha belirgin şekilde yararlanılmaya başlandığını anlattı.

Oğuz, Türkiye'nin güçlü lojistik altyapısı sayesinde uzak pazarlara erişimde pek çok avantaja sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yakın coğrafyalara ürün ve hizmet sunar hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin konumu, bu anlamda çok önemli. Uzak noktalara erişim noktasında yeni tarifelerin etkilerini düşündüğümüzde, Türkiye'nin tarife oranları, rekabet ettiği ülkelerin tarife oranlarından daha az maliyetli. Bu da pozitif bir şekilde ihracata dönüşerek uzak lokasyonlara, Amerika'ya kadar çok ciddi bir talebin oluşmasını sağladı. Maliyeti daha da azaltan farklı öneriler sunan yapay zekayla bu avantajlar birleştirdiğinde, Türkiye ve esnafı, bu süreçten karlı çıktı."

Türkiye'nin stratejik konumunun, farklı ulaşım yolları sayesinde dijital ticaret alanında rekabet avantajı sunduğuna ifade eden Oğuz, "Türkiye'de her şey var. Yakın coğrafyada da bunlara yönelik talep var. Hız önemli bir şey. Uçakla gönderilecek bir ürünü, biz Türkiye içerisinden kara yoluyla ulaştırdığımızda, aynı sürede daha uygun fiyatlar sunabiliyoruz. Coğrafi konumumuzun faydalarını görmeye başladık." dedi.

Oğuz, bu avantajların, Türkiye'nin ticaret bağlantı merkezi olabilmesi için büyük bir fırsat yarattığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin bölgesel bir ticaret merkezi, yani bir 'hub' haline geldiğini söyleyebiliriz. Havalimanı yatırımlarıyla başlayan bu süreç, kara yolu bağlantılarının güçlenmesiyle devam etti. Türkiye'nin yakın coğrafyada ticarete açılması ve bunu destekleyecek lojistik altyapıya ulaşması, stratejik konumun somut faydalarını görmeye başladığımızın bir göstergesi."

Süreçlerin düzgün tasarlanması ve uygun maliyetlerle lojistik altyapıyı kuvvetlendirmenin, ticaretin önündeki engelleri daha da kaldıracağını dile getiren Oğuz, gümrük tarifleri gibi ek maliyetlerin ise ticareti etkileyebileceğini söyledi.

Görevlerinin, daha etkin yöntemlerle bu sorunları yönetmek olduğunu belirten Oğuz, doğu bölgelerine depo yatırımları yapılması halinde ticaret merkezi olma yolunda daha aktif bir rol üstlenebileceklerini sözlerine ekledi.