Türkiye, Lojistikte Yapay Zeka ile Avantaj Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, Lojistikte Yapay Zeka ile Avantaj Sağlıyor

Türkiye, Lojistikte Yapay Zeka ile Avantaj Sağlıyor
31.05.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Oğuz, Türkiye'nin stratejik konumu ve yapay zeka desteğiyle lojistikte rekabet avantajı elde ettiğini belirtti.

Sürat Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Cem Oğuz, Türkiye'nin stratejik konumunun ticaret merkezi olma yolunda önemli bir rol oynadığını ve yapay zeka destekli lojistik optimizasyonlarının bu süreci hızlandıracağını belirtti.

Dijitalleşme ve veri odaklı çözümler, küresel lojistik sektörünü dönüştürmeye devam ederken, salgın sonrası değişen tüketici alışkanlıkları ve hızla büyüyen e-ticaret hacmi, tedarik zincirlerinde verimliliği zorunlu hale getirdi.

Bu yeni düzende, sınır ötesi teslimat sürelerinin kısalması, maliyet baskısının artması ve müşteri beklentilerinin yükselmesi gibi faktörler, yapay zekayı lojistik süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda yer alan Türkiye ise hem teknolojik altyapısını güçlendirerek hem de lojistik stratejilerini dijitalleştirerek bölgesel ticaretin merkezlerinden biri olma yönünde önemli mesafe kat ediyor.

"E-ticaret, tüm sektörleri bir araya getiriyor"

Konu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cem Oğuz, e-ticaretin tüm sektörleri bir araya getiren bir platform olduğunu, bu nedenle yapay zekaya yatırım yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Lojistik sektöründe müşteri memnuniyetinin son derece önemli olduğuna değinen Oğuz, yapay zekanın hizmet kalitesini artırarak bu sürece olumlu katkıda bulunacağını söyledi.

Oğuz, "Yapay zeka, lojistik gönderilerin öncelikle daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılmasına imkan tanıyan optimizasyon sistemleri sunuyor. Aynı güzergaha 3 araçla değil de 1 araçla ulaşmak, maliyet avantajı sağlar ve bu da doğrudan müşteriye yansır. Ayrıca bazı karışıklıklar nedeniyle gidilemeyen noktalara, yapay zeka sayesinde daha etkin çözümler üretmek mümkün hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Lojistik altyapısı nedeniyle Türkiye pek çok avantaja sahip"

Türkiye'nin başarılı üretici ve satıcılardan kurulu yapısıyla ticarette güçlü bir ülke olduğuna işaret eden Oğuz, son dönemde ülkenin coğrafi avantajından daha belirgin şekilde yararlanılmaya başlandığını anlattı.

Oğuz, Türkiye'nin güçlü lojistik altyapısı sayesinde uzak pazarlara erişimde pek çok avantaja sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yakın coğrafyalara ürün ve hizmet sunar hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin konumu, bu anlamda çok önemli. Uzak noktalara erişim noktasında yeni tarifelerin etkilerini düşündüğümüzde, Türkiye'nin tarife oranları, rekabet ettiği ülkelerin tarife oranlarından daha az maliyetli. Bu da pozitif bir şekilde ihracata dönüşerek uzak lokasyonlara, Amerika'ya kadar çok ciddi bir talebin oluşmasını sağladı. Maliyeti daha da azaltan farklı öneriler sunan yapay zekayla bu avantajlar birleştirdiğinde, Türkiye ve esnafı, bu süreçten karlı çıktı."

Türkiye'nin stratejik konumunun, farklı ulaşım yolları sayesinde dijital ticaret alanında rekabet avantajı sunduğuna ifade eden Oğuz, "Türkiye'de her şey var. Yakın coğrafyada da bunlara yönelik talep var. Hız önemli bir şey. Uçakla gönderilecek bir ürünü, biz Türkiye içerisinden kara yoluyla ulaştırdığımızda, aynı sürede daha uygun fiyatlar sunabiliyoruz. Coğrafi konumumuzun faydalarını görmeye başladık." dedi.

Oğuz, bu avantajların, Türkiye'nin ticaret bağlantı merkezi olabilmesi için büyük bir fırsat yarattığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin bölgesel bir ticaret merkezi, yani bir 'hub' haline geldiğini söyleyebiliriz. Havalimanı yatırımlarıyla başlayan bu süreç, kara yolu bağlantılarının güçlenmesiyle devam etti. Türkiye'nin yakın coğrafyada ticarete açılması ve bunu destekleyecek lojistik altyapıya ulaşması, stratejik konumun somut faydalarını görmeye başladığımızın bir göstergesi."

Süreçlerin düzgün tasarlanması ve uygun maliyetlerle lojistik altyapıyı kuvvetlendirmenin, ticaretin önündeki engelleri daha da kaldıracağını dile getiren Oğuz, gümrük tarifleri gibi ek maliyetlerin ise ticareti etkileyebileceğini söyledi.

Görevlerinin, daha etkin yöntemlerle bu sorunları yönetmek olduğunu belirten Oğuz, doğu bölgelerine depo yatırımları yapılması halinde ticaret merkezi olma yolunda daha aktif bir rol üstlenebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sürat Kargo, Yapay Zeka, Teknoloji, Cem Oğuz, Türkiye, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Lojistikte Yapay Zeka ile Avantaj Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:56:16. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Lojistikte Yapay Zeka ile Avantaj Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.