Türkiye Mali Müşavirler Meslekte Birlik Platformu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Türkiye Mali Müşavirler Meslekte Birlik Platformu Çalıştayı, İzmir Mali Müşavirler Meslekte Birlik Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Platform Başkanlığına, iki dönem Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem de oda başkanlığı olmak üzere 7 yıl görev yapmış olan YMM Ebubekir Şimşek oy birliği ile seçildi.

Balçova Termal Otel'de düzenlenen çalıştayın açış ve selamlama konuşmalarını, İzmir Meslekte Birlik Grubu başkanı ve İzmir Mali Müşavirle Odası Başkanı Şerif Yıldız, İstanbul Meslekte Birlik Başkanı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci, Ankara Meslekte Birlik Başkanı Rüştü Biçer, Bursa Meslekte Birlik Başkanı ve BSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Arslan yaptılar.

Mali Müşavirlik mesleğinin geleceği ve mesleki standartların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, önemli kararlar alındı ve sektörde karşılaşılan zorluklar ele alındı.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

-Ekonomik Kalkınma ve KOBİ'lerin Güçlenmesi: KOBİ'lerin mali müşavirlerin desteğiyle büyüyerek Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

-Mesleki Sorunlar ve Çözümler: Mesleğin bilimsel ve veriye dayalı bir faaliyet olduğu vurgulanarak, artan iş yüküne karşılık mali müşavirlerin gelirinin ve hayat

konforunun düştüğü ifade edildi.

-Mesleki Odaklılık ve Tek Grup Olma İddiası: Meslekte Birlik Grubu'nun, mesleki sorunlara çözüm üretebilecek tek grup olduğu vurgulandı.

-Mesleki Eğitim ve Dijitalleşme: Mesleki eğitimin önemi ve dijitalleşmenin etkileri tartışıldı; otomasyon ve yapay zeka projelerine odaklanma kararı alındı.

-Sorunlara Yönelik Çözüm Dosyası: Mesleğin sorunlarına yönelik kapsamlı bir çözüm dosyasının hazırlandığı açıklandı.

-Veri Analitiğine Dayalı Danışmanlık: Gelecekte veri analitiğine dayalı danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşacağı öngörüldü.

-Güçlü Mesleki Lobi: Mesleğin siyasette ve bürokraside güçlü bir lobiye sahip olması için çalışmalar başlatılacağı belirtildi.

-TÜRMOB ve Odaların Dönüşümü: TÜRMOB ve odaların, meslektaşların ortak menfaatini temsil etmesi gerektiği ve dijitalleşme perspektifi ile dönüşümün şart

olduğu ifade edildi.

-Yeni İş Alanları ve Sertifikalandırma: Mesleğin alt uzmanlık alanlarının sertifikalandırılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

-Türkiye Meslekte Birlik Grubunun Yeniden Yapılanması ve 2025 TÜRMOB Seçimlerine Hazırlık: Çalıştay sonrası toplanan Türkiye Meslekte Birlik Bileşenleri, Türkiye Meslekte Birlik Platformunun yeniden yapılanması ve 2025 TÜRMOB seçimlerine hazırlık süreci hakkında detaylı kararlar aldı.

Platform başkanlığına Ebubekir Şimşek seçildi

Türkiye Meslekte Birlik Platformu İcra Kurulu 12 kişiden oluştu. Platform başkanlığına Bursa Meslekte Birlik Üyesi YMM Ebubekir Şimşek seçildi. İcra Kurulunca 3 ay içerisinde 7 bölgeden oluşan Türkiye sathında temsili sağlayacak şekilde ilave 22 üye ile toplam 34 üyeden oluşan Türkiye Meslekte Birlik Platformu Yönetim Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Platform Başkanı Ebubekir Şimşek, Türkiye Meslekte Birlik Platformu'nu 2025 TÜRMOB seçimlerine hazırlanması, TÜRMOB Kurullarında görev alacak adayların belirleme çalışmalarını tamamlayarak Yönetim Kuruluna sunulması, ihtiyaç olması halinde Türkiye Meslekte Birlik Platformu adına diğer gruplarla her türlü görüşmeler yapmaya ve müzakereleri yürütmeye de yetkilendirildi.

Toplantı sonrası konuşan Türkiye Meslekte Birlik Platformu Başkanı Ebubekir Şimşek "Mesleki sorunların hat safhaya ulaştığı, meslektaşın aşırı iş yükü nedeniyle geç saatlere kadar çalıştığı bazen de ofislerde sabahladığı böylesine kritik bir dönemde tarafıma verilen görevin sorumluluğunun bilincindeyim. Bu çalıştayın mesleğimize meslektaşlarımıza ve Türkiye Meslekte Birlik ailemize hayırlı olmasını diliyor, her zaman mesleğin sorunlarına katılımcı anlayışla çözüm bulmak için çalışacağımızı meslektaşın yanında olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi. - İZMİR