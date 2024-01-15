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Türkiye'nin 2023 Hamsi İhracatı Yüzde 23 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin 2023 Hamsi İhracatı Yüzde 23 Arttı

Türkiye'nin 2023'teki hamsi ihracatı, 2022'ye göre yüzde 23 artışla 13 milyon 745 bin 45 dolara yükseldi. Hamsi ihracatı miktar olarak da yüzde 45 artış gösterdi.

Türkiye\'nin 2023 Hamsi İhracatı Yüzde 23 Arttı
15.01.2024 - 11:18,
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Türkiye'nin 2023'teki hamsi ihracatı, 2022'ye göre yüzde 23 artışla 13 milyon 745 bin 45 dolara yükseldi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den geçen yıl 26 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Ocak- Aralık 2022 döneminde 11 milyon 137 bin 463 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, geçen yıl yüzde 23 artarak 13 milyon 745 bin 45 dolara ulaştı.

Miktar olarak da 2022'de 2 bin 102 ton olan ihracat, 2023'te 3 bin 54 tona ulaşarak önceki yıla oranla yüzde 45 arttı.

İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklenen düzeyde olmamasına rağmen geçen yılı ihracat artışıyla kapatan hamsiye en çok talep Fransa, Belçika ve Almanya'dan geldi.

Türkiye'den bu yıl Fransa'ya 4 milyon 831 bin 138, Belçika'ya 4 milyon 86 bin 121, Almanya'ya 1 milyon 349 bin 308 dolarlık hamsi ihraç edildi.

2022'nin aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Moldova, Malezya ve Somali'ye de geçen yıl hamsi satıldı.

"Pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik de çalışıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsinin su ürünleri sektöründe önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Hamsi ihracatının geçen yılı yüzde 23'lük artışla kapattığına işaret eden Gürdoğan, "İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklenen düzeyde olmamasına rağmen ihracatımızda artış yaşanmıştır. İlerleyen günlerde hava durumuna bağlı avlanan ürün miktarındaki artışa göre ihracatımızın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Hamsi ihracatından her dönem beklentimiz yüksek." diye konuştu.

Gürdoğan, hamsi ihracatında sürdürülebilirliğin önemine de dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sezon sıkı kontrolle avlanma yasağı getirilerek hamsinin bollaşmasını ve daha büyük boya ulaşmasını sağlayacak uygulamaların yerine getirilmesi önemlidir. Bu uygulamanın yerine getirilmesiyle hem ürünün bollaşmasına hem de sektör ihracatının sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır. Bu durum sektör temsilcilerinin de en önemli talepleri arasında yer alıyor."

Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatta pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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