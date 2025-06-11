Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin önde gelen döküm üreticilerinden Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iştiraki GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, alüminyum yüksek basınçlı dökümde uzmanlaşmış bir marka olarak biliniyor.
1993'te kurulan Güven Pres Döküm, LPG, savunma sanayi, otomotiv ve endüstriyel elektronik gibi çeşitli sektörlere üretim yapıyor. 2001'den itibaren ihracata ağırlık veren şirket, İtalya, Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün satıyor. Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden firma, ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarıyla çalışıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu - Son Dakika
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