Türkiye'nin Afrika İhracatı 9,9 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Afrika İhracatı 9,9 Milyar Dolar

25.07.2025 11:14
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Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı yılın ilk 6 ayında 9,9 milyar dolara ulaştı, en çok Fas'a ihracat yapıldı.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın ilk 6 ayında 9,9 milyar dolara ulaşırken, en çok ihracatın yapıldığı ülke Fas oldu.

Son yıllarda Afrika'ya yönelik açılımla birlikte kıtayla ticaret hacmi daha da yükselirken, Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracat performansı da dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapan sektörlere bakıldığında, 19 milyar 986,7 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi başı çekerken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 15 milyar 763,9 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ise 8 milyar 328,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat ise ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artışla 9,1 milyar dolardan 9,9 milyar dolara yükseldi.

Fas 1,8 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada

Afrika ülkeleri arasında en fazla ihracat yapılan ülke 1,8 milyar dolarla Fas oldu.

Türkiye-Fas arasındaki jeopolitik konum avantajı ile birlikte ikili ilişkilerin sürekli iyiye gidiyor olması, söz konusu ülkeye gerçekleştirilen ihracata olumlu katkı sağladı.

Fas'ı 1,6 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 554,1 milyon dolarla Tunus, 303,5 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ve 242,3 milyon dolarla Nijerya izledi.

Bölgede değer bazında ihracat artışında ise yine Fas öne çıktı. Türkiye'nin Fas'a ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 345 milyon dolar arttı.

İhracat artışında Fas'ı 262 milyon dolarla Libya, 103 milyon dolarla Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 91,5 milyon dolarla Nijer ve 68,1 milyon dolarla Gana takip etti.

Afrika'ya en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen

Sektörel olarak bakıldığında Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bölgeye bu sektörün ardından hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 1,2 milyar dolar, çelik sektörü 942,4 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri sektörü 675,5 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 619 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Afrika ülkelerinin en az talep gösterdiği sektörler ise 214 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3,7 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 23,2 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Afrika, Fas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Afrika İhracatı 9,9 Milyar Dolar - Son Dakika

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