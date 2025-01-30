Türkiye'nin Afrika'ya İhracatı Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Afrika'ya İhracatı Artışta

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024'te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara çıktı.

30.01.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024'te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara çıktı.

Türkiye, 2003'te Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'ni benimserken, o tarihten bu yana Afrika kıtasına yönelik hayata geçirilen projeler ve yapılan işbirlikleri kıta ile ticarete katkı vermeye devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 56 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Afrika'ya yapılan satışlar, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7,4'ünü oluşturdu. Ülkenin Afrika ülkelerine ihracatı geçen yıl yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara ulaştı. Yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında 3,5 milyar dolarla Mısır'ın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 3,1 milyar dolarla Fas, 2,5 milyar dolarla Libya izledi.

En fazla ihracatı kimya sektörü gerçekleştirdi

Türkiye'nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,5 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 2 milyar dolarla çelik, 1,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörleri gerçekleştirdi.

Afrika ülkelerine makine ve aksamları sektörü 1,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1,3 milyar dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 1,1 milyar dolarlık ve demir ve demir dışı metaller 912,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kıtaya en az dış satım gerçekleştiren sektörler ise 2,5 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 24,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 52 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri ve 107,1 milyon dolarla tütün mamulleri olarak sıralandı.

İhracatın yüzde 80'ine yakını 10 ülkeye yapıldı

Geçen yıl Afrika'ya yapılan ihracatta ilk 10 ülke incelendiğinde, bu ülkelere yapılan dış satımın toplam ihracatın yüzde 77,3'e denk geldiği görüldü. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus olmak üzere 10 Afrika ülkesine 15 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme adımları da meyvelerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi geçen yıl bir araya gelerek temaslarda bulunması, Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileriye taşıdı. Yapılan görüşmeler kendini ihracat verilerinde de gösterdi. Yaşanan gelişmelerle Mısır'a yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 21,8 arttığı görüldü.

İhracatın yıllık bazda oransal olarak en fazla artığı diğer ülkeler de yüzde 49,6 ile Gana, yüzde 9,1 ile Nijerya, yüzde 8,4 ile Libya, yüzde 6,9 ile Fas şeklinde sıralandı.

TİM verilerine göre, 2023 ve 2024'te Afrika kıtasında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke şöyle (bin dolar):

Ülkeler2023 (bin dolar)2024 (bin dolar)Yüzde değişim
Mısır2.892.480,903.522.728,6821,8
Fas2.889.850,623.087.858,766,9
Libya2.275.450,492.465.697,808,4
Cezayir2.548.159,562.455.370,51-3,6
Tunus1.173.722,371.039.085,36-11,5
Nijerya626.538,87683.710,339,1
Güney Afrika Cumhuriyeti758.298,44619.782,60-18,3
Gana262.786,82393.180,9049,6
Cibuti448.044,87377.932,30-15,6
Senegal408.387,45368.825,59-9,7

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Afrika'ya İhracatı Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 ABD’deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a çıktı ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Afrika'ya İhracatı Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.