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Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası - Son Dakika

Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası

15.12.2021 11:06
Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası

Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlayan ve otomotiv devleri OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da yılın 11 ayında 424 bin 19 araç üretildi.

Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlayan ve otomotiv devleri OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da yılın 11 ayında 424 bin 19 araç üretildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın 11 ayında traktör dahil 1 milyon 195 bin 232 araç banttan indirildi.

Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 35,47'sine karşılık gelen 424 bin 19'u Bursa'da imal edildi.

Günde 1285 aracın banttan indirildiği Bursa'da en fazla üretim Renault tarafından yapıldı. Firma 11 aylık süreçte 215 bin 353 araç üretti.

TOFAŞ ise 107 bin 765 otomobil ve 98 bin 228 kamyonetle toplam 205 bin 993 aracı banttan indirdi.

Ticari alanda üretim yapan Karsan ise 2 bin 95 kamyonet, 90 otobüs, 298 minibüs ve 190 midibüs olmak üzere toplamda 2 bin 673 araç üretti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 31,18'i Bursa'dan

Türkiye genelinde 11 ayda üretilen 1 milyon 195 bin 232 araçtan 849 bin 911'i yurt dışına gönderildi.

Bu süreçte Türkiye'nin toplam araç ihracatının yüzde 31,18'ine karşılık gelen 265 bin 68 adedi Bursa'dan gerçekleştirildi.

Ocak-kasım döneminde günde 800'den fazla otomobilin ihraç edildiği Bursa'dan en fazla ihracat, üretimde olduğu gibi Renault tarafından yapıldı. Renault söz konusu dönemde yurt dışına 162 bin 701 otomobil gönderdi.

Yılın 11 ayında TOFAŞ ise 58 bin 961 kamyonet ve 41 bin 733 otomobil olmak üzere 100 bin 694 araç ihraç etti.

Karsan ise 1438 kamyonet, 123 minibüs, 111 midibüs ve 1 otobüs dış satımını gerçekleştirdi.

Öte yandan ocak-kasım döneminde Türkiye'de en fazla araç, 310 bin 321 adetle Ford Otosan fabrikalarında üretildi. Yine aynı süreçte en fazla ihracat 252 bin 526 adetle Ford Otosan tarafından yapıldı.

Tragger, Türkiye, Renault, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası - Son Dakika Ekonomi


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