Türkiye'nin Ay Görevi İçin İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Ay Görevi İçin İşbirliği

Türkiye, İsveç ile Ay yüzeyindeki etkileşimleri incelemek için işbirliği yapıyor.

27.02.2025 11:17
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İnsanlı uzay misyonunun ardından bu alanda çalışmalarına hız veren Türkiye, gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı projelerle diğer ülkelerin dikkatini çekiyor.

Uzay çalışmalarında çeşitli ülkelerle işbirliği yapan Türkiye, şimdi de Ay görevi için İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü ile çalışmalarını sürdürüyor.

İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Güneş Sistemi ve Uzay Teknolojileri Programları Direktörü Prof. Stas Barabash, AA muhabirine, Temmuz 2022'den beri Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında TÜBİTAK UZAY ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

İnsanlığın, yoğun bir Ay keşif çağına yeni adım attığına işaret eden Barabash, bu heyecan verici yolculukta Türk meslektaşlarıyla birlikte yer alma şansına sahip olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

"Ay yüzeyindeki etkileşimi inceleyeceğiz"

Barabash, Türkiye'nin uzay alanına yönelik açıkladığı hedefler ve çizdiği yol haritasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, "Bu noktada Türkiye ile Ay görevi kapsamında iki ülkeye de fayda sağlayacak bir işbirliği geliştirdik. Birlikte Ay yüzeyine özel veriler toplayarak çeşitli bilimsel çalışmalar yapacağız. Üzerinde çalıştığımız bilimsel görev, çevresel ortamın Ay yüzeyiyle nasıl etkileşime girdiğini incelemek üzere yenilikçi bir teknik kullanıyor. Bu çalışma, Ay yüzeyinde su oluşumu ve yerel manyetizmaların Ay çevresindeki plazma üzerindeki etkileriyle ilgili temel sorulara yanıt arayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay Ankara'da düzenlenen 3.? Ay Bilim Çalışma Grubu toplantısına da katıldığını aktaran Barabash, Ay görevinde kaydedilen önemli ilerlemeyi bu sayede daha net görebildiğini söyledi.

"Türkiye'de uzay alanına ilgili genç kitle yetişiyor"

Barabash, toplantının Türkiye'deki uzay keşif camiasının büyümesine tanıklık etmek ve ülkenin bu alandaki potansiyelini gözlemlemek açısından heyecan verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK UZAY liderliğindeki ekibin heyecanı ve yüksek profesyonelliği, bu işbirliğini hem üretken hem de heyecan verici hale getirdi. Türkiye'de şu anda özellikle uzay ve havacılık alanında oldukça ilgili bir genç kitle yetişiyor. Bu da uzay teknolojileri alanındaki çalışmaların sürdürülebilir olması açısından olmazsa olmaz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin Ay projesi kapsamında çalışmak isteyen Türk öğrencileri doktora çalışmaları yapmak üzere İsveç'e davet ediyoruz, onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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