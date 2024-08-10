Türkiye'nin Ayakkabı İhracatı 588,7 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Ayakkabı İhracatı 588,7 Milyon Dolar Oldu

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 588,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayakkabı sektörünün büyümesiyle birlikte 2030 hedefi 6,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olarak belirlendi.

10.08.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 588,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, ayakkabı sektörünü de içine alan küresel deri ve deri mamulleri üretim endüstrisinin yıllık ortalama yüzde 6,2 büyümesi, sektörün 2027 yılında 490,2 milyar dolar büyüklüğünü aşması bekleniyor.

Küresel ayakkabı pazarının büyüklüğünün ise, 2022 yılı itibarıyla, 424 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

2030 hedefi 6,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

Dünyanın 6. büyük üreticisi konumunda yer alan Türk ayakkabı sektörü, 2030 yılında 6,8 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyor.

Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 588,7 milyon dolar olurken, ithalat 760,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde sektörün dış ticaret hacmi 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 76,8 milyon dolarla Suudi Arabistan'a yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 48,3 milyon dolarla Irak, 39,2 milyon dolarla Almanya, 26,3 milyon dolarla Rusya ve 23,6 milyon dolarla İtalya izledi.

Geçen yıl 1,2 milyar dolarlık ayakkabı ihraç edildi

Türkiye, geçen yıl 1,2 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde sektörün dış ticaret hacmi 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Anılan dönemde en fazla dış satım 139,1 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 92,1 milyon dolarla Almanya, 74 milyon dolarla Irak, 46,8 milyon dolarla İtalya ve 40,5 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ayakkabı İhracatı 588,7 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:27:53. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Ayakkabı İhracatı 588,7 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement