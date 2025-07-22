Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatı 6,3 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatı 6,3 Milyar Dolar

22.07.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılın ilk yarısında Türkiye, 77 ülkeye 6,3 milyar dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Türkiye'den yılın ilk yarısında 77 ülkeye 6 milyar 318 milyon 306 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 77 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Binek otomobil ihracatı, ocak-haziran döneminde 19 milyar 985 milyon 534 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 31,6 pay aldı.

Geçen yılın ilk yarısında 5 milyar 642 milyon 528 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 12 artışla 6 milyar 318 milyon 306 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Fransa'ya 1 milyar dolardan fazla binek otomobil ihracatı

Binek otomobil satılan ülkelere bakıldığında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı.

Fransa'ya yılın ilk yarısındaki otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artışla 1 milyar 22 milyon 68 bin dolardan 1 milyar 87 milyon 169 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İspanya olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 618 milyon 604 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya ihracat yüzde 26 artışla 784 milyon 137 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat ise 710 milyon 257 bin dolardan 703 milyon 636 bin dolara geriledi.

Binek otomobil ihracatında 665 milyon 671 bin dolarla Birleşik Krallık dördüncü, 565 milyon 33 bin dolarla Almanya beşinci sırada yer aldı.

Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 144 arttı

Altıncı sırada yer alan Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 144 artışla 189 milyon 94 bin dolardan 462 milyon 381 bin dolara çıktı.

Binek otomobil ihracatında, Polonya 395 milyon 38 bin dolarla yedinci, Belçika 287 milyon 479 bin dolarla sekizinci, Portekiz 149 milyon 897 bin dolarla dokuzuncu, Yunanistan ise 125 milyon 23 bin dolarla onuncu sırada yer buldu.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Kaynak: AA

Slovenya, Otomobil, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatı 6,3 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
11:33
Beyoğlu’nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza Yaralılar var
Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:58:39. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatı 6,3 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.