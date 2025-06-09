Türkiye'nin El ve Ayak Bakım İhracatı Zirve Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin El ve Ayak Bakım İhracatı Zirve Yaptı

09.06.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, el ve ayak bakım ürünlerinde en fazla talebi ABD ve Suudi Arabistan'dan aldı.

Türkiye'nin kozmetik alanında ihraç ettiği el ve ayak bakım ürünlerine, 4 ayda en fazla talep ABD, Suudi Arabistan, Irak, Rusya ve Danimarka'dan geldi.

Kozmetik sektöründe, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Türkiye, hem üretim kapasitesi hem de ihracat potansiyeliyle bu alanda dikkati çekiyor.

Sektörün ürettiği dudak ve göz makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, el sabunları, parfüm ve kolonyalar pek çok ülkede tercih edilirken, son zamanlarda el ve ayak bakımında kullanılan ürünler de yoğun ilgi görüyor.

El ve ayak bakımı için özel olarak hazırlanan tırnak yağlarını, tırnak eti yumuşatıcılarını, topuk çatlak kremlerini, el ve ayak maskelerini, oje çıkarıcılarını ifade eden "manikür ve pedikür müstahzarları", ABD'den Rusya'ya, Danimarka'dan Irak'a kadar 3 kıtada müşteri buluyor.

Geçen yıl 18,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin "manikür ve pedikür müstahzarları" ihracatı, geçen yıl 24 milyon 190 bin 40 dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde söz konusu alanda yapılan ithalat, 5 milyon 459 bin 295 dolar oldu.

Türkiye böylece el ve ayak bakım ürünlerinden, 2024'te 18,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Aynı dönemde, bu ürünlerden en fazla ihracat, 4 milyon 821 bin 402 dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyon 179 bin 169 dolarla Hollanda, 1 milyon 699 bin 331 dolarla Rusya, 1 milyon 569 bin 348 dolarla Danimarka ve 1 milyon 467 bin 467 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

4 ayda en fazla ihracat 2 milyon dolarla ABD'ye

El ve ayak bakım ürünlerinde, bu yılın ocak-nisan döneminde 7 milyon 594 bin 584 dolarlık dış satım yapılırken, 1 milyon 671 bin 93 dolarlık dış alım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında, söz konusu ürünlerde 5,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluştu.

Aynı dönemde, bu ürünlerde en çok ihracat, 2 milyon 51 bin 302 dolarla yine ABD'ye yapıldı. Bunu sırasıyla 796 bin 811 dolarla Suudi Arabistan, 465 bin 462 dolarla Irak, 434 bin 916 dolarla Rusya ve 382 bin 608 dolarla Danimarka izledi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Danimarka, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Dünya, Rusya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin El ve Ayak Bakım İhracatı Zirve Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem’in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü 7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Beyaz Saray’da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı’na omuz attı Beyaz Saray'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı'na omuz attı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
17:39
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
17:32
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
17:32
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
17:18
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
17:09
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
17:04
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 12:26:18. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin El ve Ayak Bakım İhracatı Zirve Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.