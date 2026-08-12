Türkiye'nin Elektrik İletim Projesi

BAŞAK ERKALAN KÖPRÜBAŞILI/ HÜMEYRA AYAZ - Türkiye, Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi için çalışmalarını sürdürürken söz konusu proje Körfez ile Türkiye arasında yeni bir enerji bağlantısı oluşturma ve bölgesel elektrik ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, haziranda katıldığı bir toplantıda bölgesel enerji işbirliklerinin gelecekte yaşanabilecek krizlere karşı önemli bir çözüm oluşturabileceğini vurgulamış, 6 Ağustos'ta katıldığı televizyon programında Suudi Arabistan ile bu kapsamda yürütülen elektrik iletim projesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Bayraktar, Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün üzerinden Suriye'ye, buradan da Türkiye'ye ulaştırılabileceği büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, enerji ihtiyacının yüksek olması nedeniyle ilerleyen dönemde Lübnan'ın da projeye dahil olabileceğini ifade etmişti.

Bölgesel elektrik koridoru önerisi, Türkiye'nin son dönemde enerji alanında geliştirdiği daha geniş kapsamlı bağlantısallık vizyonunun önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, doğal gaz depolama tesisleri, LNG altyapısı, uluslararası boru hatları ve elektrik enterkonneksiyonlarıyla bölgesel enerji ticaretindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflerken söz konusu proje Körfez ile Doğu Akdeniz ve Türkiye arasında yeni bir elektrik ticaret koridoru oluşturma potansiyeli taşıyor.

Suriye ile enerji altyapısındaki işbirliği koridorun temelini oluşturuyor

Türkiye'nin Suriye ile enerji alanındaki işbirliği, son iki yılda elektrik ve doğal gaz altyapısının yeniden inşasına yönelik adımlarla hız kazandı.

Türkiye, 2017'den bu yana Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere elektrik sağlıyor. Çeşitli bağlantı noktalarından sürdürülen elektrik ihracatının yeni iletim hatlarıyla artırılması hedefleniyor. Yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep elektrik iletim hattının yeniden devreye alınması için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye ayrıca Azerbaycan'dan gelen doğal gazın Kilis üzerinden Suriye'ye ulaştırılması için çalışma başlatırken gazın Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretiminde kullanılması planlanıyor.

Bayraktar, Türkiye'nin Suriye ile petrol, doğal gaz, elektrik ve madencilik alanlarında ortak projeler yürüttüğünü belirterek, enerjiyi bölgesel kalkınma ve istikrarın önemli araçlarından biri olarak gördüklerini ifade etmişti.

Türkiye enerjide bölgesel merkez olma hedefini güçlendiriyor

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından önemli bir kavşak noktasında bulunmasına rağmen fosil yakıtlarda yüksek oranda dışa bağımlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin doğal gaz ve petrolde bir 'merkez ülke' olmaktan çok, üretici ülkeleri tüketici pazarlarına bağlayan bir 'transit ülke' olma potansiyeli öne çıkmaktadır." dedi.

Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yarıdan fazla olduğunu ve son dönemde devreye alınan üretim kapasitesinin neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu kaydeden Alparslan, "Türkiye'nin yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli ve elektrik sisteminin giderek daha fazla temiz enerjiye dayanması, ülkemizin yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez olma hedefini güçlendirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, elektrik sistemlerini birbirine bağlayan enterkonneksiyonlar da önemli bir rol oynayabilir." diye konuştu.

Alparslan, bu hedefin bölgesel elektrik ticaretini geliştirmesinin yanı sıra küresel iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'nin temiz enerji yatırımları için uluslararası finansmana erişimini de kolaylaştırabileceğini söyledi.

Özellikle doğu-batı yönünde geniş bir coğrafyaya yayılan enterkonneksiyonların, bölgeler arasındaki güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklardan yararlanılmasını sağlayarak güneş enerjisinin daha verimli kullanılmasına katkıda bulunabileceğini belirten Alparslan, şunları kaydetti:

"Enterkonneksiyonlar, elektrik sistemlerinin esnekliğini artırırken dönemsel talep farklılıkları nedeniyle oluşan üretim fazlasının ihraç edilmesine ve gelir elde edilmesine de olanak sağlar. Ayrıca Türkiye'nin gelecekteki enterkonneksiyon potansiyeli Orta Doğu ile sınırlı değildir. Türkiye'nin özellikle Nahçıvan üzerinden Azerbaycan anakarası ile kuracağı enterkonneksiyon ve Azerbaycan üzerinden Orta Asya'ya uzanacak yeni bağlantılar, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Asya arasında çok daha geniş bir elektrik sisteminin önemli kavşak noktalarından biri haline gelmesini sağlayabilir."