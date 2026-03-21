Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

21.03.2026 10:47
Türkiye'de dün günlük bazda 717 bin 869 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 705 bin 731 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 798 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 809 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 28,4 ile barajlı santraller yer aldı. Bunu yüzde 22,5 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 481 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

