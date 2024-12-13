Türkiye\'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 12 bin 893 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 996 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 814 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 463 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 12 bin 893 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 996 bin 919 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 825 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.