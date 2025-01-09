Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 995 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 539 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 669 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 698 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 995 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 539 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 858 megavatsaat elektrik ihracatı, 682 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.