Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Dün Türkiye'de 1.184.277 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1.162.493 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 184 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 400 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 846 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 184 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,4 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 1089 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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