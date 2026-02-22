Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi - Son Dakika
22.02.2026 14:43
Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bir dönem Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine hükmetti; mahkeme karara itiraz yolunu açık bıraktı.

Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) ile ilgili kritik karar resmi olarak verildi; Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, fabrikanın kötü yönetildiğine ilişkin bilirkişi raporunu esas alarak yönetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine hükmetti.

KARAR İTİRAZ YOLUNA AÇIK BIRAKILDI

Mahkemenin kararına göre, SİDEMİR'in yönetiminde daha önce görevlendirilen kayyım personelin görevine TMSF tarafından tedbiren devam edilmesi ve şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşene kadar sürdürülmesine karar verildi. Karar, itiraz yoluna açık bırakıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 50 ŞİRKETİ ARASINDAYDI

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşundan biri olarak kabul edilen SİDEMİR, yıllık 720 bin ton üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve çelik ürünleri üretiyordu ancak son yıllarda ekonomik ve hukuki sorunlar nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı; çalışanların maaşlarını ödeyememesi gibi sıkıntılar yaşandı.

Fabrika, özelleştirildiği 1998'den bu yana borç ve işletme sorunlarıyla gündeme gelirken geçmişte de TMSF yönetimine geçişler yaşandı ve uzun süreli belirsizlikler gündemi meşgul etti.

