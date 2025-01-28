Türkiye'nin Enerji Rolü Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Enerji Rolü Artıyor

Ukrayna üzerinden gelen Rus gazı azalırken, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olarak önemi artıyor.

28.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'daki enerji krizi, Ukrayna üzerinden gelen Rus doğal gazı akışının kesilmesiyle derinleşirken, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olarak artan stratejik önemi dikkati çekiyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına dair anlaşmayı uzatmaması ve Moldova'nın borcunu ödememesi gerekçesiyle 1 Ocak'ta Avrupa'ya gaz sevkiyatını kestiğini duyurdu.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hatlarının devre dışı kalması ve Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının durmasıyla, Avrupa'ya gaz iletebilecek tek geçiş güzergahı olarak TürkAkım doğal gaz boru hattı öne çıkıyor.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2020'de devreye giren, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım üzerinden, 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye'ye yaklaşık 44,4 milyar metreküp ve Avrupa'ya 59,8 milyar metreküp gaz akışı sağlandı.

"Türkiye'nin Macaristan ve Avrupa'nın enerji güvenliğinde hayati rolü var"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, AA muhabirine, Ukrayna üzerinden doğal gaz geçişinin kesintiye uğramasının yıllardır öngörülebilen bir risk olduğunu ve söz konusu riski azaltmak için ülkesinin yeni altyapılarla gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi izlediğini söyledi.

TürkAkım projesinin hayata geçirilmesinin Macaristan için stratejik öneme sahip olduğunu aktaran Matis, bu güzergahın 1 Ekim 2021'den itibaren ülkenin gaz ithalatının ana dağıtım güzergahı haline geldiğini dile getirdi.

Özellikle TürkAkım üzerinden güvenli tedarik sayesinde, Macaristan'ın Ukrayna üzerinden gaz transitinin sona ermesinden etkilenmediğini anlatan Matis, "Bu, aynı zamanda Türkiye'nin Macaristan ve Avrupa'nın enerji güvenliğindeki hayati rolünü de gösteriyor." dedi.

Matis, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin başarılı bir model olduğunu belirterek, "Enerji alanındaki Macar-Türk işbirliği, egemen ülkelerin ulusal çıkarlarının karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği oluşturmak üzere nasıl harmanlanabileceğinin bir örneği." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji güvenliği ve bölgesel enerji merkezi hedefine de vurgu yapan Matis, şöyle devam etti:

"Türkiye, gaz arzının ve güzergahlarının çeşitlendirilmesinin, yerli üretimin artırılmasının, depolama kapasitelerinin ve transit güzergahların geliştirilmesinin sadece kendi enerji güvenliğini artırmadığını, aynı zamanda bölgesel enerji merkezi olma arzusunu da teyit eden araçlar olduğunun farkına vardı. Bu gelişimin doğal gaz alanıyla sınırlı olmadığının altını çizmek önemli. Petrol üretimindeki son gelişmeler, etkileyici nükleer enerji projeleri, yenilenebilir enerjideki olağanüstü artış, Türkiye'nin enerji arz karmasını çeşitlendiren ve aynı zamanda Türkiye'nin enerji merkezi statüsüne katkıda bulunan faktörler. Jeopolitik zorluklar göz önüne alındığında, Türkiye'nin Avrupa için gaz transit ve tedarikçi ülke olarak istikrarlı ve güvenilir rolü şimdiye kadar fark etmeyenlerin bile dikkatini çekiyor."

"Moldova, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor"

Moldova Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Constantin Borosan ise Rusya'nın Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine gaz tedarikini bir silah olarak kullandığını ve bunun Moldova'nın Avrupa yanlısı hükümetini zayıflatmayı hedeflediğini söyledi.

Borosan, Moldova'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabalarına ilişkin, "Rus gaz şantajı bizim için yeni değil. Son üç yılda Moldova enerji kaynaklarını çeşitlendirdi ve sağ yaka (Transdinyester dışında kalan bölge) artık Rus gazına bağımlı değil. Şebekemiz Avrupa Birliği'ne bağlı ve Romanya'dan elektrik ithalatına izin veriyor. Acil durum rezervleri oluşturduk, enerji tasarrufu önlemleri aldık ve yenilenebilir enerji kullanımını artırdık. Ancak, Transdinyester bölgesi tamamen Rus gazına bağımlı olmaya devam ediyor ve bu da onu savunmasız bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi rolünü pekiştiren konumuna da dikkati çeken Borosan, "Boru hatları ve LNG terminalleri de dahil olmak üzere mevcut altyapısı Avrupa'yı Hazar Denizi, Orta Asya ve Orta Doğu'dan gelen gaz kaynaklarına bağlıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve altyapı projelerindeki kapsamlı deneyimi, bölgesel bir enerji merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Moldova, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, şebeke stabilizasyonu ve daha geniş enerji iş birliği alanlarındaki potansiyel yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor. Tüm bunlar bölgesel enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Enerji Rolü Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:42. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Enerji Rolü Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.