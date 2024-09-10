Bakan Bayraktar: Türkiye Arap Birliği ile Enerjide İş Birliği Yapacak

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin önemli maden rezervlerine sahip olduğunu belirterek, "Bu rezervleri en hızlı şekilde ekonomiye katmak ve sanayimizi geliştirmek adına Arap Birliği devletleriyle önemli bir iş birliği alanımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Arap Devletler Ligi Misyonu kapsamında 21 Arap ülkesinin büyükelçisiyle ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda, Arap Ligi Misyonu ülkeleriyle Türkiye arasında 'Enerji ve Tabii Kaynaklar' alanında yapabilecek iş birlikleri ele alındı.

Toplantıda büyükelçilerin sunumlarının ardından bir konuşma gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin, Arap Ligi devletlerinin birçoğunda olduğu gibi arttığını kaydederek, "Bizim enerji talebimiz son 20 yılda doğal gazda ve elektrikte yaklaşık üç katına çıktı. Türkiye'nin nüfusu artıyor. Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, sanayisi büyüyor. Dolayısıyla bunu desteklemek için enerji talebiyle bir anlamda büyümeye devam ediyor. Bizim öncelikli görevimiz enerji politikalarımızın temel önceliği bu anlamda artan talebi karşılayacak şekilde enerji, arz güvenliğini sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

"Önceliğimiz enerjide dışa bağımlılığı bitirmek"

Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki ithalatı oranlarına da dikkati çekerek, "Türkiye her yıl yaklaşık 70 milyar dolarlık bir enerji faturası ödüyor. Petrolünün neredeyse yüzde 90'ı, doğal gazın çok yakın bir zamana kadar neredeyse tamamını ithal ederek karşılıyor. Dolayısıyla ikinci önemli önceliğimiz arz güvenliğini sağlarken enerjideki dışa bağımlılığımızı bu ithalat kaleminde mümkün olduğu kadar azaltabilmek ve düşük bağımlılığımızı bitirebilmek. Bir diğer husus elbette son dönemin en önemli gelişmelerinden ve aslında enerji politikalarının da önemli ölçüleri şekillendiren husus iklim değişikliğiyle mücadele. Türkiye'nin elbette kalkınmasına bir engel olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede, küresel ısınmayla mücadelede gösterileceği çabalarda da enerji politikalarımızı şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bu üç temel husus yani arz güvenliği dışa bağımlılığı azalmak, ithalatı düşürmek ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesi kapsamında Türkiye enerji politikalarını şekillendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dışa bağımlılığı azaltmaya ilişkin Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkati çeken Bayraktar, diğer Arap Devlet Ligi Misyonu ülkelerin birçoğunun da yenilenebilir enerji potansiyeli olduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş, rüzgar ve hidrolik kaynakları da diğer enerji kaynakların içerisine katmak istediklerinin aktardı.

"Türkiye'deki 2,6 milyon eve yetecek kadar doğal gazı şu anda üretir hale geldik"

Türkiye olarak, denizlerde petrol ve doğal gaz arama hedefiyle programlar geliştirdiklerini söyleyen Bayraktar, "Bu orta ve uzun vadeli program kapsamında da Karadeniz'de 2020 yılında bizim ülkemizin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. O doğal gaz keşfiyle beraber Türkiye kendisine 15 yıl yetecek kadar doğal gazı rezerv olarak keşfetti. Çok kısa bir süre içerisinde de bu rezervi üretme çabalarına girdik. Şu an itibariyle burada Türkiye'deki 2,6 milyon eve yetecek kadar doğal gazı şu anda üretir hale geldik. Karadeniz'de faaliyetimiz devam ediyor ve oradan 2028 yılına geldiğimizde günlük 60 milyon metreküplük bir üretim hedefi ile mevcut üretimimizi 10 katına çıkaracağız. Tabi farklı lokasyonlarda yeni teşvikler için bir doğal gaz ve petrol keşfi içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

" Gabar Dağı'ndaki petrol üretimini 200 bin varile çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz"

Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen önemli keşiflerden bir tanesinin de petrol keşfi olduğunu dile getiren Bayraktar, " Irak'ın hemen kuzeyinde bizim Şırnak'ta Gabar bölgesinde yine önemli bir petrol keşfi yapıldı. Yaklaşık 1 milyar varillik bir rezervi olduğunu tahmin ettiğimiz bu sahada da şu anda üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık 47 bin varillik büyük bir üretim var. Dolayısıyla bu üretim elbette ki Türkiye ihtiyacını sadece belki yüzde 5'ini karşılamaya gidiyor. Ama üretimi 200 bin varile çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Arap Birliği devletleriyle maden alanında önemli bir iş birliği alanımız olduğunu düşünüyorum"

Bayraktar, Türkiye'nin çok önemli maden rezervlerine sahip olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte bu rezervleri en hızlı şekilde ekonomiye katmak ve sanayimizi geliştirmek ve oralarda sadece ham madde değil nihai ürün üretmek istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Arap Birliği devletleriyle önemli bir iş birliği alanımız olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye olarak enerjideki bu üç temel hedefi, yani arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığını azaltmış, kendi kaynaklarını keşfetmiş bir ülke olmak yolunda bir çabanın içerisindeyiz. Fakat sadece bizim bu çabamız ile başarmamız belki de mümkün değil. Onun için en önemli ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi bir uluslararası iş birliği" diye konuştu.

"Irak'taki kalkınma yolu projesinin bir enerji yolu projesine dönüştürmesini önemsiyoruz"

Bayraktar, Türkiye olarak özellikle petrol boru hatları ve doğal gaz boru hatlarında, çevre ülkelerle yapılan iş birliklerini çeşitlendirmeye gayret ettiklerini de sözlerine ekleyerek, "Bu anlamda özellikle Irak'ta konuştuğumuz kalkınma yolu projesinin biz aynı zamanda bir enerji yolu projesine dönüştürmesini önemsiyoruz. Oradaki oluşturabileceğimiz petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla elektrik iletim hatlarıyla da bölge kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye'den de Avrupa'ya çok daha bölgesel kapsamı genişletebileceğimiz bir iş birliği içerisinde olabileceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA