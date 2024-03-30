Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta yüzde 46,6 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) açıkladığı şubat ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerine göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artarak 3,1 milyon ton oldu. Ham çelik üretimi, yılın ilk 2 ayında da yüzde 34,5 yükselişle 6,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Nihai mamul çelik tüketimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,8 yükselişle 2,9 milyon tona, ocak-şubat döneminde ise yüzde 15,7 artışla 6,4 milyon tona çıktı.
Çelik ürünleri ihracatı yükseldi
Şubatta çelik ürünleri ihracatı, miktar bakımından yıllık bazda yüzde 74,6 artışla 1,2 milyon ton, değer bakımından da yüzde 47,2 yükselişle 849,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar bazında yüzde 48,6 artışla 2,1 milyon ton, değer bazında yüzde 28,3 yükselerek 1,5 milyar dolar oldu.
İthalat geriledi
Şubat ayında çelik ürünleri ithalatı 2023'ün aynı ayına göre miktar bazında yüzde 9,1 azalışla 1,1 milyon ton, değer bazında yüzde 13,4 gerilemeyle 905,7 milyon dolar olarak hesaplandı.
Yılın ilk 2 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 1,5 artışla 2,5 milyon tona çıktı, değer yönünden ise yüzde 7,3 azalışla 2 milyar dolar seviyesine indi.
Üründe geçen yılın ocak-şubat döneminde yüzde 55,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,3 seviyesine yükseldi.
"Tedbirler Türkiye'de de uygulansın"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türk çelik sektörünün 2023'ün son çeyreğinde yüzde 16,5 büyüdüğünü, bunun 2024 yılında pozitif sürecin devam edeceği beklentisine yol açtığını ifade etti.
Artışın sürdürülebilmesi ve sektörün belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için ABD ve AB'nin yanı sıra birçok ülkenin çelik sektörlerini korumak amacıyla aldığı etkili tedbirlerin Türkiye'de de uygulanması gerektiğini belirten Yayan, şunları kaydetti:
"En büyük tedarikçi konumuna yükselen, devlet destekli ve dampingli fiyatlarıyla Türkiye'ye yönelik ihracatını katlayarak artıran Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın kontrol altına alınmasına ve Türk sanayisinin ithal girdilere dayalı üretim yapısından uzaklaşıp, yurt içi katma değeri artırarak istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir yapıya dönüşmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır."
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta yüzde 46,6 arttı - Son Dakika
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıttı. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Çimendere Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek proje ve desteklemeler hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Trakya'nın iklim şartlarına uygun, TAGEM tarafından geliştirilmiş yerli hibrit ayçiçeği tohumları çiftçilere dağıtıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı. Bağlantı yolunun sürücülere sağlayacağı kolaylıklar ve Avrasya Tüneli'nin günlük rakamları hakkında bilgi verildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'yi makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek DSİ'nin çalışmaları hakkında Ekinci'den bilgi aldı. Kentte hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Ekici, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, günlük kiralık evler ve araçlar kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen 3 işletmeye toplamda 189 bin 216 TL idari para cezası uygulandı.
TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yeni bir fidanlık açarak, yerli üreticilerden tedarik edilen ağaçları yeşil alanlara dikiliyor.
Vali Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek, birlik başkanı Mustafa Ör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarım ve hayvancılığın Sakarya'nın gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Vali Karadeniz, üreticilere destek sağlanacağını belirtti. Ör ise üreticilerin haklarının korunması ve ürünlerin pazarlanması konusunda görüşlerini aktardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?