Türkiye'nin Haziran Ayı İhracatı Yüzde 10,6 Geriledi

Ekonomi

(İSTANBUL) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 10,6 gerileyerek 18,6 milyar dolar olurken, 2024'ün ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 257,8 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 2,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 daralan Türkiye ihracatı 18,6 milyar dolar düzeyinde kaldı. En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,6 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,3 milyar dolarla kimya, 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

"İhracatımız 18,6 düzeyinde kaldı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs'ta 24,1 milyar dolarla tüm zamanların aylık rekorunu kıran ihracatın, haziran ayında takvim etkisiyle yüzde 10,6 düştüğünü bildirdi. Gültepe, şöyle devam etti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 daralan ihracatımız 18,6 milyar dolar düzeyinde kaldı. Haziranla birlikte ilk 6 ayı da tamamlamış bulunuyoruz. 6 aylık ihracatımız 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 257,8 milyar dolara ulaştı. 2023 ile kıyasladığımızda 6 aylık ihracatta yüzde 2, 12 aylık ihracatta ise yüzde 2,5 artıdayız. Hizmet İhracatçıları Birliğimizin çalışmasına göre haziranda hizmet ihracatımızın 8,7 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 2,6 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,2 milyar dolarla kimya, 1,3 milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti. Geçen ay 6 sektörümüz ihracatını artırırken, 20 sektörümüzde düşüş kaydedildi. En çok ihracat yapan beş ilimiz ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir oldu."

Geçen ay 906 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Gültepe, söz konusu firmaların ihracata 91 milyon dolar katkı sunduğunu belirttti. Gültepe, "Kilogram birim ihracat değerimiz 1,41 dolar oldu. Parite geçen ay ihracatımızı negatif etkiledi. Haziran ayında pariteden kaynaklı 38,8 milyon dolarlık kayıp yaşadık" dedi.

Haziranda toplam ihracatın yüzde 43,9'u AB ülkelerine yapıldı

En çok ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak'a yapıldığını anlatan Gültepe, şunları söyledi:

" Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'a ihracatta dikkat çekici artışlar kaydettik. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB) 8,2 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. AB'yi 2,8 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri ile Yakın ve Orta Doğu izledi. Toplam ihracatımızda AB'nin payı haziranda yüzde 43,9 düzeyinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu yakın ve bizim için büyük potansiyel barındıran pazardaki rekabet gücümüzü korumanın, ihracatımız açısından stratejik önemde olduğunu biliyoruz. İhracat ailesinin çatı kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla, sürdürülebilir üretim başta olmak üzere, Avrupa pazarında ülkemize avantaj sağlayacak konularda firmalarımıza öncülük ediyoruz"

"İhracatçıların talep, beklenti ve önerilerini Bakan Şimşek'e ilettik"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi konusunda reel sektör temsilcileriyle bir araya gelmesine de değinen Gültepe, toplantının son derece verimli olduğunu söyledi. Gültepe, Asgari Kurumlar Vergisi, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki KDV istisnasının devamı, devreden KDV ve ihracatçıların yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması başta olmak üzere talep, beklenti ve önerilerini Bakan Mehmet Şimşek'e ilettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar düzeyinde kaydedilirken, yılın ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat da 257,8 milyar dolara yükseldi.