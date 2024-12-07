Türkiye'nin İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin İhracatı Yükseliyor

Bakanlık verilerine göre, 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 59 ilde artış görüldü.

07.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, ocak-kasım döneminde 30 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 59 ilde de dış satımın arttığını bildirdi.

Bakanlık, kasım ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul, kasımda 5 milyar 38 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 azaldı.

İstanbul'u, 2 milyar 528 milyon dolar ve yüzde 2,7 azalışla Kocaeli, 1 milyar 973 milyon dolar ve yüzde 13,7'lik düşüşle İzmir takip etti.

İstanbul ihracatına "kıymetli taş" damga vurdu

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 956 milyon 732 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 537 milyon 905 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 487 milyon 53 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'nde motorlu kara taşıtları, 887 milyon 761 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 238 milyon 643 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 204 milyon 973 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar ve aksamları takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 484 milyon 288 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 178 milyon 410 bin dolarla motorlu kara taşıtları, 164 milyon 14 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 385 milyon 345 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 381 milyon 842 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 328 milyon 710 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 252 milyon 453 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 169 milyon 817 bin dolarla Almanya ve 163 milyon 31 bin dolarla İtalya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 180 milyon 412 bin dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 166 milyon 368 bin dolarla Almanya ve 159 milyon 943 bin dolarla Hollanda izledi.

Ocak-kasım döneminde 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 59 il ihracatını artırdı.

???????

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatı Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:25 Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmış Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
12:44 Putin’den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
12:23 Bakan Yerlikaya’dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü’ne tebrik mesajı Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:48 İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 10:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.