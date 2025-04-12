Türkiye\'nin İlk 2. El Oto Zirvesi İstanbul\'da

Türkiye'nin ilk 2'ici El Oto Zirvesi 6 Nisan günü İstanbul Kozyatağı'nda yer alan Quick Tower'da, Quick Finans ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk 2'ici El Oto Zirvesi "Türkiye'nin Otomotiv Pazarını 2'inci El Belirler!" Mottosuyla, 16 Nisan günü İstanbul Kozyatağı'nda yer alan Quick Tower'da, Quick Finans ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sıfır km araç piyasasının beş kat büyüklüğünde hacme sahip olan 2'inci el oto ekosistemi paydaşlarının, sektöre yön veren saha, dijital kuruluş ve platformlarının, sektör dernek, federasyon ve finansal sektör temsilcilerinin katılacağı Zirve büyük ilgi ile karşılandı.

Zirve'de, sektörün Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve dinamikleri, taşıt kredileri piyasasındaki gelişmeler, beklenti ve trendler ortaya konurken, 2. El Oto Piyasası'nın sorunları ve çözümleri ele alınacak; geleceğe dair öngörüler ve fırsatlar masaya yatırılacak.

Açılış konuşmaları Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Dairesi Başkanı Özgür Karacaoğlu, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen tarafından yapılacak Zirve'de gerçekleştirilecek panellerde ise; 2. el oto ve finans sektörünün önden gelen ve yön veren temsilcileri, başarı hikayesi olan girişimcileri ile İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği temsilcileri, ekonomi, finans ve sigorta uzmanlarınca sektörün derinliğine analizleri yapılacak. - ANKARA