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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladı

Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kennedy Uzay Üssü'nde fırlatma programı hazırlıkları ve provaları için bulunduklarını duyurdu. Prova, fırlatma günü uyandıkları andan geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar olan süreci kapsıyor.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü\'nde hazırlıklara başladı
14.01.2024 - 22:49,
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın, fırlatma (18 Ocak 2024 - 01.11) programı hazırlık, gözden geçirme ve provaları için Kennedy Uzay Üssü'ndeyiz. Bu prova, karantina tesisinde fırlatma günü uyandığımız andan, geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar, rokete yakıt yüklenmesi hariç tüm safhaları içeriyor."

Kaynak: AA
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