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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin dünyanın güzelliklerini anlamamıza katkı sağladığını söyledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin dünyanın güzelliklerini anlamamıza katkı sağladığını söyledi

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin dünyanın güzelliklerini anlamamıza katkı sağladığını söyledi

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı bitki deneylerinin dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı olduğunu ve aynı zamanda bitkilerin iklim değişikliğiyle nasıl başa çıktığını ölçtüğünü belirtti. Gezeravcı, attıkları her adımın dünyamızın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

02.02.2024 14:25
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin, dünyanın sınırsız güzelliklerinin anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uyguladığı deneylere ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin dünyanın güzelliklerini anlamamıza katkı sağladığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin dünyanın güzelliklerini anlamamıza katkı sağladığını söyledi - Son Dakika
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