Türkiye\'nin ilk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu\'na hareket edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Uzay misyonuna özel hatıra pulu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından, Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.