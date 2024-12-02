Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor

Geniş Video İzle

Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor 2025, Sivas için açılışlar yılı olacak Sivas'ta 2020 yılında altyapı çalışmaları başlayan yeni sanayi üssü Demirağ OSB, her geçen gün büyüyor.

02.12.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor

2025, Sivas için açılışlar yılı olacak

SİVAS - Sivas'ta 2020 yılında altyapı çalışmaları başlayan yeni sanayi üssü Demirağ OSB, her geçen gün büyüyor. 225 parselin 181'inin tahsis edildiği OSB'de fabrikalar hızla yükseliyor. Cazibe Merkezi Programı kapsamına alınan Demirağ OSB'yi ziyaret eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "Biz umuyoruz ki Cazibe Merkezi Programı yalnızca Demirağ OSB'yi değil, tüm OSB'lerimizi kapsar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında altyapı çalışmaları başlayan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, her geçen gün büyüyor. Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu hattına sahip olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, ana hatta bağlı parsel makaslarıyla yatırımcılara büyük avantaj sağlıyor. İmzalanan kararname ile birlikte 6. bölge teşviklerinden yararlanan Demirağ OSB, yatırım yapacak işadamlarının yeni gözdesi haline geldi. 814 hektar alanda kurulan 225 farklı parselden oluşan OSB'de şimdiye kadar 181 parsel firmalara tahsis edildi. OSB'de 10 firma aktif üretim yaparken 27 firmanın inşaatı hızla devam ediyor.

Demirağ OSB'de faaliyet gösteren firmaları sık sık ziyaret eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, OSB'de çeşitli incelemelerde bulundu. 6. bölge teşviklerinin yeni yılda devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Özdemir, "Biz umuyoruz ki Cazibe Merkezi Programı yalnızca Demirağ OSB'yi değil, tüm OSB'lerimizi kapsar. Bu sayede Sivas'ımız bir bütün halinde sanayi şehri olma yolunda hızlı adımlar atar" dedi.

"Demirağ OSB bizim için Kızılelma"

Demirağ OSB'deki çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, "Buradaki üyelerimizi ve firmalarımızı bir an evvel üretime geçmelerini sağlamak birinci vazifemiz. Bu konuda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok şükür inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesi, mensuplarımızın ve üyelerimizin sanayiye olan gayretlerini ön plana çıkarıyor. Bu da dediğim gibi ziyadesiyle bizi memnun ediyor. Biz de bunların karşılığında üretim yapan firmalarımızın eksikleri ihtiyaçları, eleştirileri, neler varsa zaman zaman bunları dinleyerek bunlara ilaç olmaya çalışıyoruz. Aralık ayı sonunda cazibe merkezi kapsamı süresinin uzatılması konusuyla ilgili de siyasilerimizle bu konuları paylaşarak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin hepimizin nezdinde bir Kızılelma olduğunu ve bunu yaşatmak, en iyi şekilde devam ettirmek için hepimize görev düştüğünün farkındayız" ifadelerine yer verdi.

"Umuyoruz ki tüm OSB'lerimiz bu kapsama alınır"

Teşvik destek kapsamına bütün OSB'lerin alınması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Demirağ ile beraber 5 adet Organize Sanayi Bölgemiz var. Biz umuyoruz ki 6. bölge destek programı yalnızca Demirağ OSB'yi değil, tüm OSB'lerimizi kapsar. Bu sayede Sivas'ımız bir bütün halinde sanayi şehri olma yolunda hızlı adımlar atar. Devam eden 26, 27 tane fabrika inşaatımız var. 2025 yılında sıkça açılışlara geleceğimizi ümit ve arzu ediyoruz. Bu vesile ile buradaki çalışmalarını hızla devam ettiren mensuplarımıza ve OSB ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere de düşen ne görev varsa elimizden gelen her şeyi yerine getirip yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar içerisinde olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye\'nin ilk raylı OSB\'sinde fabrikalar yükseliyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Sivas, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 22:13:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk raylı OSB'sinde fabrikalar yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.