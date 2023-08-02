Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden hayata dönüyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden hayata dönüyor

02.08.2023 18:05

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ, ASFAT, TUSAŞ ve Erciyes Teknopark arasında imzalanan ortak girişim sözleşmesi ile yeniden faaliyete geçiriliyor. 200 milyon dolarlık yatırımla fabrikada 2 bin nitelikli istihdam sağlanacak. Fabrika, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu alt sistemlerin üretimi ve uçak bakım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir merkez olacak.

1926 yılında kurulan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. yeniden faaliyete geçiriliyor. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra açılan, 2 yıl hizmet verdikten sonra Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na dönüştürülen fabrika, TUSAŞ, ASFAT, Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarının ortak girişimiyle yeniden üretime başlıyor. Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün alt sitemlerin üretileceği ve uçak bakım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapılacak, 2 bin nitelikli istihdam sağlanacak.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor: 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

SİYASETİ BİRLEŞTİREN PROJE

Havacılık ekosisteminin üzerinde bulunacağı yaklaşık 800 dönüm arazinin tahsisi için ilk adım Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geldi. Farklı siyasi partilere mensup meclis üyelerinin oy birliği ile arazi TOMTAŞ'a tahsis edildi. Tesiste hangarlar, AR-GE merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri olacak. Deneme uçuşlarına elverişli pistler ve entegre bir kampüs içerecek proje kapsamında uçak yapısalı imalatından uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite, özgün ve milli platform üretimine kadar birçok temel alanda faaliyet gösterilecek.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor: 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

100 YILLIK HAYALLER GERÇEKLEŞİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, "TOMTAŞ ailesi dünyanın en önemli havacılık firmalarından TUSAŞ, Kayseri'deki 70 yıllık havacılık birikiminin imtiyaz sahibi ASFAT, Orta Anadolu'nun en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarından oluşmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu girişimcilik kültürü, jeostratejik konumu, neredeyse 100 yıllık havacılık birikimi ile sahip olduğu rekabet gücü ve hiçbir zaman sınırlanamayan potansiyeli TOMTAŞ'ı doğurmuştur. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde 100 yıllık hayallerin gerçekleşmesine omuz veriyor, havacılık ve uzay teknoloji ekosisteminin can bulacağı bir merkez kuruyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor: 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

"ENGELERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bu yıl 6 milyar dolar seviyesinde savunma sanayii ihracatı hedeflediğini açıkladığını belirten Ekşi, "Ülkemiz için Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefe sonuna kadar destek olacağız. Ülkemizin bugüne kadar karşılaştığı engelleri aşmak için birlikte çalışacağız. Ortak projeler ile uzun vadeli işlere imza atacağız. Bugünü değil daha güçlü yarınları inşa etmek için birlikteliklerimizi güçlendireceğiz, kimseyle rakip olmayacağız, yeniliklere kapı aralayıp, sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. TOMTAŞ'a her yönüyle büyük teveccüh var. İnsan kaynakları anlamında projelerde çalışmak isteyen idealist gençler, alt yüklenici olarak katkı sağlamak isteyen işletmeler, büyük vizyona sermayedar olarak dahil olmak isteyen yurt içinden ve yurt dışından şahıs ve kurumlarımız var. Bu durum ekip olarak sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu doğrultuda yenilikçi yöntemlerle çok sayıda insanımızın yatırımcı olarak projenin paydaşı olmasını sağlayacak bir yatırım fonu kuruyoruz. Birçok ilki bünyesinde barındıran projemiz, oluşturulacak yatırım fonu sayesinde geniş tabanlı, şehrimize yakışan bir proje olarak yoluna devam edecek. En başından beri çok büyük bir özenle oluşturulan iş modeli ve yapısı içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci faz imalat alt yapısına ait tezgahlarımız gelmeye başladı. Eylül ayı içerisinde deneme üretimlerine inşallah başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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